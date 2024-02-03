DEM Parti 31 Mart Seçimleri İçin Kararı Verdi: DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'den Aday Çıkaracak
DEM Parti 31 Mart Seçimleri İçin Kararı Verdi: DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'den Aday Çıkaracak
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.
Toplantıda uzun süren görüşmeler sonucunda İstanbul, İzmir ve Ankara için aday çıkarma kararı alındı.
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