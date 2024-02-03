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DEM Parti 31 Mart Seçimleri İçin Kararı Verdi: DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'den Aday Çıkaracak

DEM Parti 31 Mart Seçimleri İçin Kararı Verdi: DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'den Aday Çıkaracak

seçim
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.02.2024 - 18:58 Son Güncelleme: 03.02.2024 - 19:09

DEM Parti MYK toplantısında, yerel seçimde gösterilecek adaylar ele alındı. Toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda uzun süren görüşmeler sonucunda İstanbul, İzmir ve Ankara için aday çıkarma kararı alındı.

Toplantıda uzun süren görüşmeler sonucunda İstanbul, İzmir ve Ankara için aday çıkarma kararı alındı.
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