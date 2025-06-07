Çocuklara Para ve Finansal Konuları Öğretmek İçin Birlikte Oynayabileceğiniz 10 Oyun

Üç kavanoz hazırlıyoruz. Üzerlerine “Harcama”, “Birikim”, “Paylaşım” yazıyoruz. Harçlık geldi mi? Üçe bölünüyor. Harca kısmı onun dilediği şey için. Biriktir, büyük hayali için. Paylaş ise yardım etmek istediği bir şey olabilir; sokak hayvanları için mama almak bile olabilir mesela.

Bu oyunun güzelliği şu: Çocuk hem parayı planlamayı öğreniyor hem de paylaşmanın mutluluğunu tadıyor. Daha ne olsun?