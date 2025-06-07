Çocuklara Para ve Finansal Konuları Öğretmek İçin Birlikte Oynayabileceğiniz 10 Oyun
'Para kolay kazanılmıyor yavrum' demek güzel, ama çocuklar bunu gerçekten anlayana kadar, oyun oynayarak işin iç yüzünü öğrenmeleri çok daha etkili oluyor. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bu oyunlarla, çocuklara paranın değerini, tasarrufu ve harcama bilincini öğretmek mümkün. Üstelik birlikte zaman geçirmenin bonusu da cabası! 🎲👨👩👧👦
Hazırsan başlıyoruz! 👇
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1. Mini marketçilik oyunu!
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2. Harca, biriktir ve paylaş kavanozları
3. Küçük yatırımcı oyunu!
4. Evde maaş sistemi.
5. Takas pazarı!
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6. Tatil planı yapma oyunu.
7. "Ne alırdın?" Oyunu.
8. Kumbara günlüğü!
9. Mini girişimcilik günü!
10. Hayali kredi kartı oyunu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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