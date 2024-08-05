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Çoban, Çaldığı 60 Koyunu Satıp Parayı Pavyonda Yedi!

Çoban, Çaldığı 60 Koyunu Satıp Parayı Pavyonda Yedi!

Adana pavyon
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.08.2024 - 18:47

Adana’nın Kozan ilçesinde patronunun 60 koyununu çalıp satan çoban R.D., elde ettiği parayla pavyonda eğlenirken gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı.

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Olay, 2 Ağustos'ta Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, 2 Ağustos'ta Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi.

Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı.

Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı.

R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı.

R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı.

K.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.D.'nin elde ettiği parayla bir pavyonda eğlendiğini belirledi.

K.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.D.'nin elde ettiği parayla bir pavyonda eğlendiğini belirledi.

Pavyona baskın yapan ekipler R.D.'yi gözaltına aldı.

Pavyona baskın yapan ekipler R.D.'yi gözaltına aldı.
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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı. Koyunlar ise jandarma tarafından satın alan kişiden alınarak sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı. Koyunlar ise jandarma tarafından satın alan kişiden alınarak sahibine teslim edildi.
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