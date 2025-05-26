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Çin'deki Çocuğu Evlenmemiş Anne Babaların CV Dağıttıkları Evlilik Marketi

Çin'deki Çocuğu Evlenmemiş Anne Babaların CV Dağıttıkları Evlilik Marketi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2025 - 16:56

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Belli bir yaşa gelip evlenemeyen veya evlenmeyi tercih etmeyen kişilerin bekarlığı kişisel bir durum olmaktan çıkıp ailenin, komşuların hatta çevredekilerin bile ortak derdine dönebiliyor. Hele 30 yaşını geçmiş bekar bir bireyseniz pek çok kişi seferber oluyor. Üstelik bu durum sadece bizim kültürümüze ait değil. İçerik üretici Uptin, Çin'de bir evlilik marketine rastladı. Anne babalar 'evde kalmış' çocuğunun özelliklerini, işini gücünü özgeçmiş şeklinde toplu yerlerde sergiliyor...

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Evlilik pazarları hafta sonları kuruluyor.

Evlilik pazarları hafta sonları kuruluyor.

Fotoğraf gösterilmeyen kartonlarda bekar olan çocuğun iş durumu, maddi durumu, hangi şirkette çalıştığı, kişisel özellikleri gibi maddeler yer alıyor. Pek çoğu bunu çocuklarından gizli yaptıklarını itiraf ediyor.

Pazardan görünüm ve detaylar şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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