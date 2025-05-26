Çin'deki Çocuğu Evlenmemiş Anne Babaların CV Dağıttıkları Evlilik Marketi

Belli bir yaşa gelip evlenemeyen veya evlenmeyi tercih etmeyen kişilerin bekarlığı kişisel bir durum olmaktan çıkıp ailenin, komşuların hatta çevredekilerin bile ortak derdine dönebiliyor. Hele 30 yaşını geçmiş bekar bir bireyseniz pek çok kişi seferber oluyor. Üstelik bu durum sadece bizim kültürümüze ait değil. İçerik üretici Uptin, Çin'de bir evlilik marketine rastladı. Anne babalar 'evde kalmış' çocuğunun özelliklerini, işini gücünü özgeçmiş şeklinde toplu yerlerde sergiliyor...