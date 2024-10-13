Cilt Bakımı Konusunda TikTok’tan Öğrenmen Gereken Şey Ne?

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda cilt bakımı konusunda bir uzman olmak istiyorsun! Pek çok farklı ürün deneyip cildine en uygun olanını seçmişsin ve seni bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Ama halen farklı ürünler denemek istiyorsun gibi duruyor. Bunun için en basitinden TikTok'ta viral olan ve herkesin beğenerek kullandığı ev yapımı maskelerden deneyebilirsin. Ama şunu da söylemek isteriz: Eğer cildin hassas ise bu maske karışımlarının içine cildini tahriş etmeyecek şeyler kat. Çünkü cildinin hiçbir şekilde zarar görmesini istemeyiz. 💖