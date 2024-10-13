Cilt Bakımı Konusunda TikTok’tan Öğrenmen Gereken Şey Ne?
Cilt Bakımı Konusunda TikTok’tan Öğrenmen Gereken Şey Ne?
TikTok, şüphesiz ki pek çok konuda her gün farklı bir bilgi edindiğimiz en eğlenceli sosyal medya platformlarından biri (Onedio'dan sonra 🤪). Tabii doğru kullanıldığı zaman.
Peki senin cilt bakımı konusunda TikTok'tan öğrenmen gereken şey ne?
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1. Öncelikle şunu soralım: Sıradan bir günde TikTok'ta ne kadar zaman geçiriyorsun?
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2. TikTok'ta en son izlediğin/favorilerine eklediğin videonun türünü öğrenebilir miyiz?
3. Hiç viral olan bir TikTok dansını yapmaya çalıştın mı? Cevaplar aramızda kalacak!
4. Gece uyumadan önce cilt bakımı yapacaksın diyelim. Bu cilt bakım rutini kaç dakika sürer?
5. Sence bir cilt bakım rutininde asla eksik olmaması gereken şey ne?
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