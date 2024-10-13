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Cilt Bakımı Konusunda TikTok’tan Öğrenmen Gereken Şey Ne?

etiket Cilt Bakımı Konusunda TikTok’tan Öğrenmen Gereken Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 16:01

TikTok, şüphesiz ki pek çok konuda her gün farklı bir bilgi edindiğimiz en eğlenceli sosyal medya platformlarından biri (Onedio'dan sonra 🤪). Tabii doğru kullanıldığı zaman.

Peki senin cilt bakımı konusunda TikTok'tan öğrenmen gereken şey ne?

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1. Öncelikle şunu soralım: Sıradan bir günde TikTok'ta ne kadar zaman geçiriyorsun?

2. TikTok'ta en son izlediğin/favorilerine eklediğin videonun türünü öğrenebilir miyiz?

2. TikTok'ta en son izlediğin/favorilerine eklediğin videonun türünü öğrenebilir miyiz?

3. Hiç viral olan bir TikTok dansını yapmaya çalıştın mı? Cevaplar aramızda kalacak!

4. Gece uyumadan önce cilt bakımı yapacaksın diyelim. Bu cilt bakım rutini kaç dakika sürer?

5. Sence bir cilt bakım rutininde asla eksik olmaması gereken şey ne?

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6. Devam edelim! Arkadaşın yeni bir cilt bakım ürünü satın aldı ve çok memnun kaldı. O ürünü kullanır mısın?

7. Az kaldı! Çok yorgun olduğun bir günün gecesinde cilt bakımını nasıl tamamlıyorsun?

8. Son sorudayız! Hiç bütün cilt bakımı adımlarını tek bir güne sığdırdığın oldu mu?

"Everything Shower" yapmayı öğrenmelisin!

"Everything Shower" yapmayı öğrenmelisin!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda anlıyoruz ki sen cilt bakımı konusunda pratik bilgiler öğrenmeye epey bir isteklisin. Rutininde pek çok farklı ürün var ama nedense bir türlü hepsini kullanmaya fırsatın olmuyor. Banyonu, cilt bakımını, saç bakımı ve daha birçok kişisel bakımının barındırıldığı 'Everything Shower' alışkanlığını edinmen lazım. Bu alışkanlıkta bütün bakım rutinleri bir arada oluyor ve hepsini tamamladığın zaman o kadar ferahlıyorsun ki sürekli Everything Shower yapmak isteyeceksin! 😅

Cilt bakım ürünlerine çok para harcamaman gerektiğini öğrenmelisin!

Cilt bakım ürünlerine çok para harcamaman gerektiğini öğrenmelisin!

Cilt bakımı konusunda pek çok farklı ürünün olduğunu biliyoruz. Ama TikTok bize diyor ki, rutininde birkaç belirli ürün olduktan sonra ekstra hangi serumu veya kağıt maskeyi kullandığının pek bir önemi kalmıyor. Çünkü temel ürünlerle cildinin ihtiyacı olan bakımı sağladıktan sonra farklı bir ürün kullanmak pek gerekli değil. Sen de rutinine belirli ürünler ekleyerek hem cebini hem de cildini korumuş olacaksın. 💖💓💅🏻👌🏻🤩👄🧚🏻‍♂️✨

Kore güzellik sırlarına bir kulak verebilirsin!

Kore güzellik sırlarına bir kulak verebilirsin!

Cilt bakımı konusunda hepimizin faydalı ipuçları öğrendiğimiz Kore güzellik sırlarına bir göz atabilirsin. Her cilt için inanılmaz faydalı ve kolay cilt bakım rutinleri keşfedebilirsin. Pirinç maskesi, cam gibi parlayan bir cilt için yoğun bileşenli kağıt maskeler, orta sıcaklıkta su ile ıslandırılmış havlu maskesi... 2Keşfettiğin ne varsa bizimle de paylaşmayı unutma!

Ev yapımı cilt maskesi yapabilirsin!

Ev yapımı cilt maskesi yapabilirsin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda cilt bakımı konusunda bir uzman olmak istiyorsun! Pek çok farklı ürün deneyip cildine en uygun olanını seçmişsin ve seni bu konuda tebrik etmek istiyoruz. Ama halen farklı ürünler denemek istiyorsun gibi duruyor. Bunun için en basitinden TikTok'ta viral olan ve herkesin beğenerek kullandığı ev yapımı maskelerden deneyebilirsin. Ama şunu da söylemek isteriz: Eğer cildin hassas ise bu maske karışımlarının içine cildini tahriş etmeyecek şeyler kat. Çünkü cildinin hiçbir şekilde zarar görmesini istemeyiz. 💖

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