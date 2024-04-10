Cilt Bakımı Hakkında Hangisinin Mit Olduğunu Bilebilecek misin?
Cilt Bakımı Hakkında Hangisinin Mit Olduğunu Bilebilecek misin?
Cilt bakımı konusunda yıllardan beri doğru bilinen pek çok yanlış var. Bu yanlışlar artık birer mit haline geldiği için yanlış bilinen şeyleri ortadan kaldırmaya geldik! Bu test ile pek çok şeyin mit olduğunu öğreneceksin ama önce seni test etmemiz gerekecek.
Haydi teste!
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1. Sıcak su konusunda bunlardan hangisi mit?
2. Hepimizi rahatsız eden sivilceler konusunda bunlardan hangisi bir mit?
3. Yüz egzersizi yapma konusunda bunlardan hangisi yanlış diye sorsak?
4. Ciltte bulunan gözenekler hakkında bunlardan hangisi yanlış?
5. Peki güneş koruyucular hakkında bunlardan hangisi bir mit?
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6. Peeling için bunlardan hangisinin mit olduğunu bulabilir misin?
7. Nemlendiriciler hakkında yaygın olan bu düşüncelerden hangisi mit?
8. Yüz yıkama rutininde bunlardan hangisi doğru bilinen bir yanlış?
9. Yağlı ciltler hakkında doğru bilinen yanlış, bunlardan hangisi?
10. Doğal içerikli cilt bakım ürünleri hakkında doğru bilinen bu yanlışı bulabilir misin?
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