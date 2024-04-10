Cilt Bakımı Hakkında Hangisinin Mit Olduğunu Bilebilecek misin?

Cilt bakımı konusunda yıllardan beri doğru bilinen pek çok yanlış var. Bu yanlışlar artık birer mit haline geldiği için yanlış bilinen şeyleri ortadan kaldırmaya geldik! Bu test ile pek çok şeyin mit olduğunu öğreneceksin ama önce seni test etmemiz gerekecek.

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