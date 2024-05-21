Cilt Bakım Rutinindeki Yanlış Ne?

Hyalüronik asit, suyu çeken ve cildinde tutan bir nemlendiricidir. Bu yüzden en iyi sonucu almak için cildin nemliyken kullanılmalıdır. Cilt temizlendikten ve hafif nemliyken hyalüronik asit içeren bir serum veya nemlendirici uygulamak, nemi hapsederek cildinin gün boyu daha dolgun ve nemli kalmasını sağlar. Bu basit adım, cildinin daha sağlıklı görünmesine ve ince çizgi ile kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olabilir.