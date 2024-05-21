Cilt Bakım Rutinindeki Yanlış Ne?
Cilt Bakım Rutinindeki Yanlış Ne?
Cildimiz de en az bizim kadar eşsiz ve özeldir. Her cildin ihtiyacı olan bakım farklıdır ve cildinin neye ihtiyacı olduğunu en iyi yine kendin bilirsin. Testimiz, cilt bakım rutinindeki yanlışın ne olduğunu söyleyecek.
Başlıyoruz!
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1. Güne başlarken yüzünü nasıl yıkıyorsun?
2. Peki cilt tipini nasıl tanımlarsın?
3. Cilt bakım rutininde kaç ürün var diye sorsak?
4. Cilt tipin ne olursa olsun güneş kremini eksik etmemen lazım. Ne sıklıkta tazelediğini öğrenebilir miyiz? 🌞
5. Söylemekten bıkmayacağız: Cildin için su tüketimine dikkat etmen lazım. Günde ortalama kaç litre su içiyorsun?
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