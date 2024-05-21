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Cilt Bakım Rutinindeki Yanlış Ne?

etiket Cilt Bakım Rutinindeki Yanlış Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 19:01

Cildimiz de en az bizim kadar eşsiz ve özeldir. Her cildin ihtiyacı olan bakım farklıdır ve cildinin neye ihtiyacı olduğunu en iyi yine kendin bilirsin. Testimiz, cilt bakım rutinindeki yanlışın ne olduğunu söyleyecek.

Başlıyoruz!

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1. Güne başlarken yüzünü nasıl yıkıyorsun?

2. Peki cilt tipini nasıl tanımlarsın?

2. Peki cilt tipini nasıl tanımlarsın?

3. Cilt bakım rutininde kaç ürün var diye sorsak?

4. Cilt tipin ne olursa olsun güneş kremini eksik etmemen lazım. Ne sıklıkta tazelediğini öğrenebilir miyiz? 🌞

5. Söylemekten bıkmayacağız: Cildin için su tüketimine dikkat etmen lazım. Günde ortalama kaç litre su içiyorsun?

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6. Şaşırtıcı ama cilt bakımında unutulan şey ise yastık kılıfının temizliği. Yastık kılıfını ne sıklıkta değiştiriyorsun?

6. Şaşırtıcı ama cilt bakımında unutulan şey ise yastık kılıfının temizliği. Yastık kılıfını ne sıklıkta değiştiriyorsun?

7. Günün tozu ve kirinden kurulmak için gece yatmadan önce cildini nasıl temizliyorsun?

8. Son olarak yüzünde bir sivilce çıktığında ilk işinin ne olduğunu soralım ve testimizi bitirelim!

Su bazlı nemlendirici kullanmalısın!

Görünüşe göre cildin daha fazla nemlenmeye ihtiyaç duyuyor! Cilt bakım rutinine su bazlı bir nemlendirici ekleyebilirsin. Bu tür nemlendiriciler, cildi ağırlaştırmadan derinlemesine nem sağlar. Hafif yapılarıyla gözeneklerini tıkamaz, cildinin sağlıklı ve taze görünmesine yardımcı olur. Günlük bakım rutinine bir su bazlı nemlendirici ekleyerek cildinin daha pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlayabilirsin.

Farklı bileşenlere sahip ürünleri karıştırmamalısın!

Cilt bakım ürünlerini seçerken içerik listesine dikkat etmek önemli. Farklı aktif bileşenleri içeren ürünleri aynı anda kullanmak, cildinde tahrişlere veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle asitler ve retinol gibi güçlü bileşenler bir arada kullanıldığında cildin zarar görebilir. Cilt bakım rutinini basitleştirmek ve ürünler arasındaki etkileşimleri minimuma indirmek, cildine yapabileceğin en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Ürünleri seçerken tek tek test etmeyi unutma!

Hyalüronik asidi cildin nemliyken kullanmalısın!

Hyalüronik asidi cildin nemliyken kullanmalısın!

Hyalüronik asit, suyu çeken ve cildinde tutan bir nemlendiricidir. Bu yüzden en iyi sonucu almak için cildin nemliyken kullanılmalıdır. Cilt temizlendikten ve hafif nemliyken hyalüronik asit içeren bir serum veya nemlendirici uygulamak, nemi hapsederek cildinin gün boyu daha dolgun ve nemli kalmasını sağlar. Bu basit adım, cildinin daha sağlıklı görünmesine ve ince çizgi ile kırışıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olabilir.

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