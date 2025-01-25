Cildin Ne Kadar Temiz?

Genel olarak cildine dikkat ettiğini görüyoruz. Bir şeyleri tam olarak rutine oturtamadığın için sorun yaşıyor olabilirsin. Ayrıca cilt yapını öğrenerek sana iyi gelecek ürünleri bulman gerekiyor. Bunları düzenli olarak kullanırsan cildin tertemiz olur. Cildini korumaya çalıştığın çok belli fakat bunun için birkaç şey yapman gerekiyor. Böylece tertemiz bir cilt seni bekler!