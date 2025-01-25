Cildin Ne Kadar Temiz?
Cildin Ne Kadar Temiz?
Parlayan ve canlı duran bil cilt elde etmek için yapılması gereken ilk şey cildin temiz tutulmasıdır. Günlük yaptığınız bakımlara bakarak cildini ne kadar temiz tuttuğunu bulabiliriz!
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1. İlk olarak bize gün içerisinde yüzünü kaç kez yıkadığını söyler misin?
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2. Yüzümüzle temas halinde olan yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
3. Cilt bakım ürünlerini seçerken neye dikkat edersin?
4. Çok önemli bir soru... Yüzüne dokunmadan durabiliyor musun?
5. Makyajını temizlemeden uyuduğun oldu mu?
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6. Ciltten ölü derileri atan ve derinlemesine temizliğe neden olan peelingi haftada kaç kez yapıyorsun?
7. Peki, cildin gün içinde ne kadar yağlanıyor?
8. Sivilcelerden tamamen kurtulmak imkansız. Sivilce çıktığı zaman ne yapıyorsunuz?
Cildin tamamen temiz!
Cildin güzel ama daha iyi olabilir!
Cildin yardım çağrısında bulunuyor!
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