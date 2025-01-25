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Cildin Ne Kadar Temiz?

etiket Cildin Ne Kadar Temiz?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 19:31

Parlayan ve canlı duran bil cilt elde etmek için yapılması gereken ilk şey cildin temiz tutulmasıdır. Günlük yaptığınız bakımlara bakarak cildini ne kadar temiz tuttuğunu bulabiliriz!

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1. İlk olarak bize gün içerisinde yüzünü kaç kez yıkadığını söyler misin?

2. Yüzümüzle temas halinde olan yastık kılıfını ne sıklıkla değiştiriyorsun?

3. Cilt bakım ürünlerini seçerken neye dikkat edersin?

4. Çok önemli bir soru... Yüzüne dokunmadan durabiliyor musun?

5. Makyajını temizlemeden uyuduğun oldu mu?

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6. Ciltten ölü derileri atan ve derinlemesine temizliğe neden olan peelingi haftada kaç kez yapıyorsun?

7. Peki, cildin gün içinde ne kadar yağlanıyor?

8. Sivilcelerden tamamen kurtulmak imkansız. Sivilce çıktığı zaman ne yapıyorsunuz?

Cildin tamamen temiz!

Kendine ve cildine özen gösteriyorsun! Düzenli olarak temizlik yaparak cildine en uygun ürünleri kullanıyorsun. Sağlıklı bir alışkanlık haline getirmişsin. Bir kere yapıp bırakmak yerine rutinine sadık kalıyorsun. Bu yüzden cildin tertemiz ve sağlıklı gözüküyor. Ayrıca cildinde çıkan şeylere müdahale etmeyerek zarar verecek herhangi bir şey yapmıyorsun. Bu da cildini tamamen temiz tuttuğunu gösteriyor!

Cildin güzel ama daha iyi olabilir!

Genel olarak cildine dikkat ettiğini görüyoruz. Bir şeyleri tam olarak rutine oturtamadığın için sorun yaşıyor olabilirsin. Ayrıca cilt yapını öğrenerek sana iyi gelecek ürünleri bulman gerekiyor. Bunları düzenli olarak kullanırsan cildin tertemiz olur. Cildini korumaya çalıştığın çok belli fakat bunun için birkaç şey yapman gerekiyor. Böylece tertemiz bir cilt seni bekler!

Cildin yardım çağrısında bulunuyor!

Cilt bakımına yeterince önem göstermediğini görüyoruz. Düzensiz bir rutinin var, buna rutin demek doğru olmayabilir... Cildinde çıkan sivilcelere dokunman ve kirini tam olarak temizlememen bazı cilt problemlerine yol açabilir. Gün içerisinde yüzünü en az iki defa yıkaman gerekir. Ayrıca cilt tipine uygun ürünler bularak rutin oluşturmalısın. Bu rutinin içerisinde haftada bir kez olacak şekilde derinlemesine temizlik, yani peeling yapmalısın. Böylece temiz bir cilde ulaşabilirsin!

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asklepiospallas
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