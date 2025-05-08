CHP’ye Kurultay Soruşturması: Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Mağdur Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Savcılık İmamoğlu’na, kurultayda şaibe yapıldığına dair 9 soru sormuştu.

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, 'Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.

CHP’deki kurultay davası 26 Mayıs’a ertelenmişti.