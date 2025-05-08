CHP’ye Kurultay Soruşturması: Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Mağdur Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “CHP’de şaibeli kurultay” soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.
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CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında “para ile oy kullandırıldı” iddiasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade vermiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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