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CHP’ye Kurultay Soruşturması: Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Mağdur Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

CHP’ye Kurultay Soruşturması: Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Mağdur Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 16:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “CHP’de şaibeli kurultay” soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında “para ile oy kullandırıldı” iddiasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında “para ile oy kullandırıldı” iddiasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayda genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, soruşturmada mağdur sıfatıyla ifade vermek için çağrıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade vermiş.

Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade vermiş.

Savcılık İmamoğlu’na, kurultayda şaibe yapıldığına dair 9 soru sormuştu.

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, 'Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.

CHP’deki kurultay davası 26 Mayıs’a ertelenmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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