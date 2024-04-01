CHP'nin Tarihi Zaferinden Sonra Tek Başına Yürüyen AK Partili Teyzenin Gündem Olan Görüntüleri

Cumhuriyet Halk Partisi, yıllar sonra bir seçimden lider parti olarak çıkarak 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir zafere imza attı.
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Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir başarı sağlayan CHP'nin zaferi tüm yurtta coşku ile kutlanırken, elinde AK Parti bayrağı bulunan bir kadının da tek başına caddede yürüdüğü anlar görüntülendi.
AK Parti ve Türk Bayrağını elinde sallayarak tek başına caddede yürüyen teyzenin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
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