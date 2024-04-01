CHP'nin Tarihi Zaferinden Sonra Tek Başına Yürüyen AK Partili Teyzenin Gündem Olan Görüntüleri

Seçim Sonuçlarının Ardından İstanbullular Bağdat Caddesi’nde Buluşarak Zafer Kutlaması Yaptı

Bitti mi Sandınız: Ali Babacan'dan Mesaj '1 Nisan'da Bir Sonraki Seçimlerle İlgili Kampanyamızı Başlatıyoruz'

Seçimde Bir Yahudi Oyunu Olduğunu Söyleyen Ak Partili Bir Kadın Seçimin İptal Edilmesini İstedi