CHP’li Aday Mithat Bülent Özmen Gözyaşlarını Tutamadı: Fatih Altaylı da Eşlik Etti
CHP’li Aday Mithat Bülent Özmen Gözyaşlarını Tutamadı: Fatih Altaylı da Eşlik Etti
CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı Mithat Bülent Özmen, katıldığı Fatih Altaylı’nın programında Türkiye’yi saran derin yoksulluk karşısında gözyaşlarını tutamadı. Özmen’in açıklamaları sonrasında Fatih Altaylı’nın da gözleri doldu.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) istanbul’un Eyüpsultan ilçesinden aday gösterdiği Mithat Bülent Özmen, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.
Fatih Altaylı, Özmen’nin seçim vaadleri içerisinde yer alan “Ailelere kavurma desteği vereceğiz” ifadelerini sordu.
Özmen ise, ziyaretler sırasında gözlemlediği derin yoksulluğu anlatarak gözyaşlarını tutamadı.
Programda yaşananlar 👇
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Şimdi buna gelecek trol yorumlarını özetliyim sizlere.. oo güzel rol yapmışlar.. ne kadar para aldınız... v.s v.s her şey bir tarafa sadece bir insan olarak ... Devamını Gör
alla alla yahu destek vermeyin, bu bir çözüm değil, istihdam sağlayın, adil ekonomi olsun.
O istihdam ülkede kaçak olarak kalan Suriyeli, Afgan ve diğerlerine sağlanıyor. Önce mülteci krizinin çözümü ve sanayinin ülke içine dağıtılması gerekiyor.