Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP’li Aday Mithat Bülent Özmen Gözyaşlarını Tutamadı: Fatih Altaylı da Eşlik Etti

CHP’li Aday Mithat Bülent Özmen Gözyaşlarını Tutamadı: Fatih Altaylı da Eşlik Etti

Fatih Altaylı Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 10:43

CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı Mithat Bülent Özmen, katıldığı Fatih Altaylı’nın programında Türkiye’yi saran derin yoksulluk karşısında gözyaşlarını tutamadı. Özmen’in açıklamaları sonrasında Fatih Altaylı’nın da gözleri doldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) istanbul’un Eyüpsultan ilçesinden aday gösterdiği Mithat Bülent Özmen, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) istanbul’un Eyüpsultan ilçesinden aday gösterdiği Mithat Bülent Özmen, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Fatih Altaylı, Özmen’nin seçim vaadleri içerisinde yer alan “Ailelere kavurma desteği vereceğiz” ifadelerini sordu.

Fatih Altaylı, Özmen’nin seçim vaadleri içerisinde yer alan “Ailelere kavurma desteği vereceğiz” ifadelerini sordu.

Özmen ise, ziyaretler sırasında gözlemlediği derin yoksulluğu anlatarak gözyaşlarını tutamadı.

Özmen ise, ziyaretler sırasında gözlemlediği derin yoksulluğu anlatarak gözyaşlarını tutamadı.

Programda yaşananlar 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

İki kişinin çalışmadan ev geçindirmesinin mümkün olmadığı çalışsa bile açlık sınırının altıda yaşadığı bir döneme çok kısa bir sürede geldik. Normal şartlard... Devamını Gör

Hadi buyur

Şimdi buna gelecek trol yorumlarını özetliyim sizlere.. oo güzel rol yapmışlar.. ne kadar para aldınız... v.s v.s her şey bir tarafa sadece bir insan olarak ... Devamını Gör

anıl arslancan

alla alla yahu destek vermeyin, bu bir çözüm değil, istihdam sağlayın, adil ekonomi olsun.

Bozkurt

O istihdam ülkede kaçak olarak kalan Suriyeli, Afgan ve diğerlerine sağlanıyor. Önce mülteci krizinin çözümü ve sanayinin ülke içine dağıtılması gerekiyor.