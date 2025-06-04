onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da: "Operasyonda Sahte Görüntü Kullandılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da: "Operasyonda Sahte Görüntü Kullandılar"

Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 23:29

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar' dedi ve ekledi: 'Belediye Meclisi'nde 18 AKP'li, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler. Eğer belediyeye çökülürse, artık AK Parti'nin darbeye niyetlendiğini, bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri' sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri' sürüyor.

Bu mitinglerde yeni adres, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 5. dalga operasyonlarında belediye başkanının gözaltına alındığı Gaziosmanpaşa oldu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan CHP'li Özgür Özel, tutuklanan belediye başkanı Hakan Bahçetepe ile ilgili bir plan yapıldığını iddia etti. 

Özel, ''Şimdi yarın, İçişleri Bakanlığı “Hakan tutuklu” diye görevden uzaklaştırma kararı alacak. Sonra ne olacak? Gidecekler belediye meclisine… 18 AK Parti’li, 3 MHP’li toplam 21 kişi. Hakan’ın yerine belediye başkan vekili seçecekler. Kumpası gördünüz mü! Bu baz kaydıyla, bu işlemle eğer bu belediyeye çökülürse; Bu, sadece Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne çökülmesi değildir: Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin artık sandık fikrini kafasında bitirdiğini darbeye hepten niyetlendiğini ve bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir. Bu kadar'' dedi.

''Ne yaparlarsa yapsınlar ne Hakan Başkan'ı ne Ekrem Başkan'ı yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir bakın Hakan'ın babasının gözlerine, bakın anneme. Ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Elbette biz kazanacağız, haklıyız. Bunlar annemin gözyaşlarında boğulacaklar'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Ne yaparlarsa yapsınlar ne Hakan Başkan'ı ne Ekrem Başkan'ı yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir bakın Hakan'ın babasının gözlerine, bakın anneme. Ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Elbette biz kazanacağız, haklıyız. Bunlar annemin gözyaşlarında boğulacaklar'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Hakan 37 yaşında genç bir siyasetçi. 7 sene önce bu meydanlarda bütün partilerin kurduğu stantlarda Hakan ve babasıyla beraber geziyordum ben. O zamanlar burası Ak Parti'nin kalesi. 1963'ten beri 12 tane seçim olmuş, bir tek 89'da kazanmışız. Ama kusuru Gaziosmanpaşa'da bulmamışız, kendimizde aramışız.

Hakan gibi bir ilçe başkanına siyasi yatırımı yapmışız, görevi vermişiz. Çalışmış, babasının hediyelik eşya dükkanında esnaflık yaparak büyümüş bir çocuk. Ticaret yapıyor. Şurada bir kişinin gözüne bakamayacağı, arkasında kötü konuşacağı bir hikaye bırakmamış. Aday olmuş, seçime girmiş, arkadaşının arabasıyla kampanya yapmış. Yoksul mahalleleri tek tek gezmiş. Sorunları bildiğini söylemiş, nasıl çözeceğini anlatmış. Seçim kampanyasına arkadaşlarının, partililerinin verdiği şahsi araçlarla kampanyayı götürmüş. Tıkandığı yerde eşinin kolundaki bileziği satmış, parti için kampanya yapmış.

Seçim gecesi olmayacak şeyi başarmış. Bir bakmışlar seçimde o AK Parti'nin kalesi denilen yerde Hakan kardeşim bin farkla önde. Sandıkta çamur, ilçe seçim kurulunda çamur. Koca Hatay'da iki bin fark var. Bütün sandıklarda itiraz var. Birini saydırmayanlar, Gaziosmanpaşa'da yüz kere sandık saydırdılar. Günlerce saydırdılar bütün oylara bir daha baktılar ama Hakan'a mazbatayı vermek zorunda kaldılar.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış. Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı Ak Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de oy verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AKP-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

Tutukladıkları bu dosyada, bu Aziz İhsan'a Aktaş'a diyorlar ki 'iftira at, seni serbest bırakalım'. Ben dedim ki ya olacak iş mi? Aziz İhsan Aktaş, o dosyada suç örgütü lideri. Suç örgütü lideri itiraf ederse, örgütü o kurmuş, nasıl dışarı çıkar? Sen anlat, çünkü maksat Gaziosmanpaşa Belediyesi için kumpas kurmak ya. Aziz İhsan Aktaş demiş ki, 'Ben belediye başkanına şu kişi ortağım kanalıyla söyledim. Ortağım, bir aracı kullanarak belediye başkanına rüşvet verdi'. Ne zaman verdi? Olay olduktan altı ay sonra verdi. Başvuruyu başka belediyeye yapıyor. Sevki yapıyorlar. Ak Parti-MHP geçiriyor. Hakan altı ay sonra olmuş bitmiş işin güya rüşvetini alıyor.''

Operasyonda sahte görüntü kullanıldığını iddia eden Özel, şunları söyledi:

Operasyonda sahte görüntü kullanıldığını iddia eden Özel, şunları söyledi:

''Hakan'a sabahleyin operasyon yapmışlar bende izliyorum; TRT ve birçok yandaş kanal: Ekranda kocaman bir kasa içinden habire dolar çıkarıyorlar. Allah muhafaza bu insanları tanımasam ben de inanacağım. İçime kurt düştü hemen aradım İl Başkanımızı ve avukatlarımızı. Dedim ne olmuş? Dediler ki kasayı bir önceki Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı koymuş. Kasada ne var? dedim. Ne var biliyor musunuz? Hard disk ve tutanak var. TRT'ye sordum neden bu görüntüleri kullanıyorsunuz? Stok video dediler. 'Eldekilerden kullandık kasa denilince' dediler. Aynı şeyi Ekrem Başkan'a da yaptılar. Bu dosyada bir şey olsa TRT'ye stok video yayınlatırlar mı? Bunlar sahtekar yalancı, her kelimesi iftira.

Açık açık söylüyorum Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceği için, Gaziosmanpaşa'yı Hakan Başkan'ın elinden alamayacağı için darbe yapmıştır.

Çok eski zamanlarda terör örgütlerine yapılan muamele gibi yaş sırasına ve boy sırasına göre dizdiler, kamerayı çalıştırdılar teker teker önlerinden geçirdiler. Arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. O görüntüler belki Türkiye'yi 60-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntüdeki polis emir kulu ama o görüntüdeki talimatı kim verdiyse, kim istediyse, o videoyu çektirenlere bu millete burnunu yere sürttüreceğim.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın