CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da: "Operasyonda Sahte Görüntü Kullandılar"

''Hakan 37 yaşında genç bir siyasetçi. 7 sene önce bu meydanlarda bütün partilerin kurduğu stantlarda Hakan ve babasıyla beraber geziyordum ben. O zamanlar burası Ak Parti'nin kalesi. 1963'ten beri 12 tane seçim olmuş, bir tek 89'da kazanmışız. Ama kusuru Gaziosmanpaşa'da bulmamışız, kendimizde aramışız.

Hakan gibi bir ilçe başkanına siyasi yatırımı yapmışız, görevi vermişiz. Çalışmış, babasının hediyelik eşya dükkanında esnaflık yaparak büyümüş bir çocuk. Ticaret yapıyor. Şurada bir kişinin gözüne bakamayacağı, arkasında kötü konuşacağı bir hikaye bırakmamış. Aday olmuş, seçime girmiş, arkadaşının arabasıyla kampanya yapmış. Yoksul mahalleleri tek tek gezmiş. Sorunları bildiğini söylemiş, nasıl çözeceğini anlatmış. Seçim kampanyasına arkadaşlarının, partililerinin verdiği şahsi araçlarla kampanyayı götürmüş. Tıkandığı yerde eşinin kolundaki bileziği satmış, parti için kampanya yapmış.

Seçim gecesi olmayacak şeyi başarmış. Bir bakmışlar seçimde o AK Parti'nin kalesi denilen yerde Hakan kardeşim bin farkla önde. Sandıkta çamur, ilçe seçim kurulunda çamur. Koca Hatay'da iki bin fark var. Bütün sandıklarda itiraz var. Birini saydırmayanlar, Gaziosmanpaşa'da yüz kere sandık saydırdılar. Günlerce saydırdılar bütün oylara bir daha baktılar ama Hakan'a mazbatayı vermek zorunda kaldılar.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış. Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı Ak Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de oy verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AKP-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

Tutukladıkları bu dosyada, bu Aziz İhsan'a Aktaş'a diyorlar ki 'iftira at, seni serbest bırakalım'. Ben dedim ki ya olacak iş mi? Aziz İhsan Aktaş, o dosyada suç örgütü lideri. Suç örgütü lideri itiraf ederse, örgütü o kurmuş, nasıl dışarı çıkar? Sen anlat, çünkü maksat Gaziosmanpaşa Belediyesi için kumpas kurmak ya. Aziz İhsan Aktaş demiş ki, 'Ben belediye başkanına şu kişi ortağım kanalıyla söyledim. Ortağım, bir aracı kullanarak belediye başkanına rüşvet verdi'. Ne zaman verdi? Olay olduktan altı ay sonra verdi. Başvuruyu başka belediyeye yapıyor. Sevki yapıyorlar. Ak Parti-MHP geçiriyor. Hakan altı ay sonra olmuş bitmiş işin güya rüşvetini alıyor.''