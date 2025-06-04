CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da: "Operasyonda Sahte Görüntü Kullandılar"
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar' dedi ve ekledi: 'Belediye Meclisi'nde 18 AKP'li, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler. Eğer belediyeye çökülürse, artık AK Parti'nin darbeye niyetlendiğini, bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir.'
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri' sürüyor.
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''Ne yaparlarsa yapsınlar ne Hakan Başkan'ı ne Ekrem Başkan'ı yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir bakın Hakan'ın babasının gözlerine, bakın anneme. Ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Elbette biz kazanacağız, haklıyız. Bunlar annemin gözyaşlarında boğulacaklar'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:
Operasyonda sahte görüntü kullanıldığını iddia eden Özel, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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