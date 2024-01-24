CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Mezarı Başında Selfie Çekti

Birlikte Çalıştığı İş Arkadaşları Tarafından Dışlanıp Kenarda Yemek Yiyen Adamı Görünce Ağlayan Genç

Oyuncu Nazlı Bulum Bir Programda İlk Cinsel Deneyimini Anlattı: "Annemin Özel Biriyle Olsun Israrı Vardı"