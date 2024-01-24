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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Mezarı Başında Selfie Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Mezarı Başında Selfie Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:21

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Eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 8’inci ölüm yıl dönümünde Tunceli Nazımiye’de bulunan mezarı başında anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anma törenine katıldı.

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“Kamer Genç’in hikayesi, Cumhuriyet’in hikayesi. Tunceli’nin, Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet’in imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra Anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet’in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği; vatana, bayrağa, millete bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı... Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı." diyerek Kamer Genç ile ilgili düşüncelerini dile getiren Özel, törenin ardından mezar başında selfie çekti.

“Kamer Genç’in hikayesi, Cumhuriyet’in hikayesi. Tunceli’nin, Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet’in imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra Anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet’in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği; vatana, bayrağa, millete bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı... Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı." diyerek Kamer Genç ile ilgili düşüncelerini dile getiren Özel, törenin ardından mezar başında selfie çekti.

Özel'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Özel'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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çiçekleri sulasaydın? rahmetli de severdi 👀