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Yaptığı Aşırı Kontrollü Siyasi Hicivle İzleyenleri Sürekli Ters Köşe Yapan Komedyenin Güldüren Anları

Yaptığı Aşırı Kontrollü Siyasi Hicivle İzleyenleri Sürekli Ters Köşe Yapan Komedyenin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 11:00

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Komedyen İstiklal Akarsu'yu tek kişilik gösterilerinden ya da kitaplarından tanıyor olabilirsiniz. Kendine has tarzı ve mizahi anlayışı ile tanınan Akarsu'nun gösterisinden bir kesit sosyal medyada viral oldu.

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90'lı yıllar ile 2000'lerin başında Türkiye'nin durumu ile ilgili siyasi bir hicivde bulunan İstiklal Akarsu, şakalarıyla seyircisini sürekli şaşırttı.

90'lı yıllar ile 2000'lerin başında Türkiye'nin durumu ile ilgili siyasi bir hicivde bulunan İstiklal Akarsu, şakalarıyla seyircisini sürekli şaşırttı.

"Ben Silivri'nin bahçesine girebilecek kadar şaka yapıyorum." diyen komedyenin o anları beğeni topladı.

"Ben Silivri'nin bahçesine girebilecek kadar şaka yapıyorum." diyen komedyenin o anları beğeni topladı.

İşte o gösteri;

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