Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Bu Sefer de Uzayda '2053 Seçim Konuşması' Yaptı

Muhammed Nur Nahya'yı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi, Erdoğan'ın konuşma tarzını ve jestlerini muazzam bir şekilde taklit etmesinin yanında, bu yeteneğini mizahla da birleştirerek ortaya harika videolar çıkarıyor.
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İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasının ardından Nahya'da uzay temalı bir video çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2053 seçimleri için uzayda bir konuşma yaptıran Nahya'nın. videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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