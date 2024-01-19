Çektikleri Düşük Bütçeli Korku Videosu ile Kült Korku Filmlerine Taş Çıkaran Ekibi İzlerken Gerileceksiniz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@1mazoo/video/...
Sosyal medyayı ciddi anlamda yaratıcı bir biçimde, yeteneklerini sergilemek için kullanan insanlar ortaya harika işler çıkarabiliyor. Mazlum Sönmez, Kadir Kalafat ve Ümit Peksoy da sosyal medyada çektikleri korku içerikli videolar ile beğeni topluyor.
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Ekip geçtiğimiz günlerde yeni bir korku videosu paylaştı.
Çektikleri kısa korku filmiyle kült korku filmlerine taş çıkaran ekibin videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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