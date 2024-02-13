CHP’de Olaylı Aday Tanıtım Toplantısı: Ekrem İmamoğlu’nu Konuşturmadılar
CHP’de Olaylı Aday Tanıtım Toplantısı: Ekrem İmamoğlu’nu Konuşturmadılar
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul’dan aday olan ilçe belediye başkanları toplantı ile tanıtıldı. Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı toplantıda açılış konuşmasını İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu yaptı. Bazı partililer, Ekrem İmamoğlu’na konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi.
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CHP, yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul’un ilçeleri için belirlediği belediye başkan adaylarını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendiği toplantı ile duyurdu.
Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu yaptı.
İmamoğlu’nun konuşma yaptığı sırada bazı partililerin tepki gösterdiği ve İmamoğlu’nun konuşurken zorlandığı kameralara yansıdı.
Yaşananlar 👇
Ekrem İmamoğlu'na salonda destek veren partililer de vardı. İmamoğlu, 'ceketini çıkar' tezahüratları sonrasında ceketini çıkararak konuşmasına öyle devam etti. 👇
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CHP’nin İstanbul’un ilçelerinden belli olan adayları
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