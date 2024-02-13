CHP’de Olaylı Aday Tanıtım Toplantısı: Ekrem İmamoğlu’nu Konuşturmadılar

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul’dan aday olan ilçe belediye başkanları toplantı ile tanıtıldı. Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı toplantıda açılış konuşmasını İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu yaptı. Bazı partililer, Ekrem İmamoğlu’na konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi.