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CHP’de Olaylı Aday Tanıtım Toplantısı: Ekrem İmamoğlu’nu Konuşturmadılar

CHP’de Olaylı Aday Tanıtım Toplantısı: Ekrem İmamoğlu’nu Konuşturmadılar

Ekrem İmamoğlu CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 11:31 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 12:04

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul’dan aday olan ilçe belediye başkanları toplantı ile tanıtıldı. Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı toplantıda açılış konuşmasını İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu yaptı. Bazı partililer, Ekrem İmamoğlu’na konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi.

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CHP, yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul’un ilçeleri için belirlediği belediye başkan adaylarını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendiği toplantı ile duyurdu.

CHP, yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul’un ilçeleri için belirlediği belediye başkan adaylarını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendiği toplantı ile duyurdu.

Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu yaptı.

Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu’nun konuşma yaptığı sırada bazı partililerin tepki gösterdiği ve İmamoğlu’nun konuşurken zorlandığı kameralara yansıdı.

İmamoğlu’nun konuşma yaptığı sırada bazı partililerin tepki gösterdiği ve İmamoğlu’nun konuşurken zorlandığı kameralara yansıdı.

Yaşananlar 👇

Ekrem İmamoğlu'na salonda destek veren partililer de vardı. İmamoğlu, 'ceketini çıkar' tezahüratları sonrasında ceketini çıkararak konuşmasına öyle devam etti. 👇

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CHP’nin İstanbul’un ilçelerinden belli olan adayları

CHP’nin İstanbul’un ilçelerinden belli olan adayları

  • Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

  • Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

  • Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

  • Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

  • Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

  • Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

  • Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

  • Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

  • Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

  • Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

  • Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

  • Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

  • Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

  • Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

  • Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

  • Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

  • Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

  • Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

  • Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

  • Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat

  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

  • Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

  • Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

  • Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

  • Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

  • Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

  • Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen

  • Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı

  • Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin

  • Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

  • Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

  • Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

  • Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

  • Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

  • Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan

  • Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

  • Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu

  • Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

  • Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk

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