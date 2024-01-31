CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı: 'Ya Biz Bir Şey Arıyoruz da Böyle, Belediye Başkanı, Ne Bileyim Gitar Çalsın'

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Uygar Yıldırım'ın ise henüz adaylığı kesinleşmemişken aday adayıyken yayınladığı videosu gündem oldu. Yıldırım o videosunda INJI'nin ortalığı kasıp kavuran 'Bellydancing' şarkısından esinlenmiş.
Bellydancing şarkısından esinlenen CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Uygar Yıldırım o videosunda, "Ya biz bir şey arıyoruz da böyle, belediye başkanı böyle, ne bileyim gitar falan çalsın ya, herkese eşit olsun, ya abi bir değişim olsun artık ya" diyor.
İşte o video: 👇
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