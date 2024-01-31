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CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı: 'Ya Biz Bir Şey Arıyoruz da Böyle, Belediye Başkanı, Ne Bileyim Gitar Çalsın'

CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı: 'Ya Biz Bir Şey Arıyoruz da Böyle, Belediye Başkanı, Ne Bileyim Gitar Çalsın'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 11:21

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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli olmuştu. İzmir'in Çiğli ilçesinin belediye başkan adayı ise Uygar Yıldırım aday gösterilmişti.

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Uygar Yıldırım'ın ise henüz adaylığı kesinleşmemişken aday adayıyken yayınladığı videosu gündem oldu. Yıldırım o videosunda INJI'nin ortalığı kasıp kavuran 'Bellydancing' şarkısından esinlenmiş.

Uygar Yıldırım'ın ise henüz adaylığı kesinleşmemişken aday adayıyken yayınladığı videosu gündem oldu. Yıldırım o videosunda INJI'nin ortalığı kasıp kavuran 'Bellydancing' şarkısından esinlenmiş.

Bellydancing şarkısından esinlenen CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Uygar Yıldırım o videosunda, "Ya biz bir şey arıyoruz da böyle, belediye başkanı böyle, ne bileyim gitar falan çalsın ya, herkese eşit olsun, ya abi bir değişim olsun artık ya" diyor.

Bellydancing şarkısından esinlenen CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Uygar Yıldırım o videosunda, "Ya biz bir şey arıyoruz da böyle, belediye başkanı böyle, ne bileyim gitar falan çalsın ya, herkese eşit olsun, ya abi bir değişim olsun artık ya" diyor.

İşte o video: 👇

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