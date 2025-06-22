Cansu Dere Kimdir? Cansu Dere Kaç Yaşında ve Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Evli mi?

Cansu Dere, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle Türkiye'nin en tanınan ve prestijli isimlerinden biri haline gelmiştir. Duru güzelliği, zarafeti ve güçlü ekran duruşuyla yalnızca dizilerin değil, reklam dünyasının da vazgeçilmez yüzü olmuştur.

“Sıla”, “Ezel” ve “Anne” gibi yüksek reytingli projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla oyunculukta da kalıcı bir yer edinmiştir. Türkiye’de hem klas hem de cool sıfatlarının yan yana anıldığı ender kadınlardan biri olarak görülür.