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Cansu Dere Kimdir? Cansu Dere Kaç Yaşında ve Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Evli mi?

Cansu Dere Kimdir? Cansu Dere Kaç Yaşında ve Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Evli mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 22:48

Modellikten ekranların aranan yıldızına dönüşen Cansu Dere kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, aslen nereli? Güzelliği kadar oyunculuğuyla da konuşulan Cansu Dere hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Cem Yılmaz’la olan ilişkisinden yalnızlığı tercih eden güçlü duruşuna kadar özel hayatında neler yaşandı? Sadakatsiz ve Şahsiyet gibi projelerdeki başarısıyla ödülleri kimden aldı, hangi yeni yapımlarla ekranlara dönüyor?

İşte Cansu Dere hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Cansu Dere Kimdir?

Cansu Dere Kimdir?

Cansu Dere, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle Türkiye'nin en tanınan ve prestijli isimlerinden biri haline gelmiştir. Duru güzelliği, zarafeti ve güçlü ekran duruşuyla yalnızca dizilerin değil, reklam dünyasının da vazgeçilmez yüzü olmuştur. 

Sıla”, “Ezel” ve “Annegibi yüksek reytingli projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla oyunculukta da kalıcı bir yer edinmiştir. Türkiye’de hem klas hem de cool sıfatlarının yan yana anıldığı ender kadınlardan biri olarak görülür.

Cansu Dere Kaç Yaşında?

Cansu Dere Kaç Yaşında?

Boy ve kilo verileri kaynaklar arasında küçük farklılıklar gösterse de, en yaygın bilgi: 1,76 m boy, yaklaşık 50–58 kg ve Terazi burcu.

Cansu Dere Aslen Nereli?

Cansu Dere Aslen Nereli?

Cansu Dere aslen İzmirlidir. İzmir’de doğup büyüyen oyuncunun kökeni ise Yunanistan göçmeni bir aileye dayanmaktadır. Ailesinin kökleri özellikle Batı Trakya ve Arnavutluk üzerinden gelen göçmen topluluklara uzanır. Bu kökenin etkileri hem fiziksel görünümünde hem de zarif duruşunda kendini hissettirir.

Ailesi hakkında çok fazla detay paylaşmasa da, verdiği röportajlarda ailesine düşkün biri olduğunu ve çocukluğunun büyük bir kısmının İzmir’de geçtiğini dile getirmiştir. Eğitimine ise İstanbul’da devam etmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. Modellik kariyeriyle eş zamanlı olarak üniversite eğitimini tamamlamış, bu süreçte televizyon ve medya dünyasına ilk adımlarını atmıştır.

Cansu Dere'nin Kariyer Başlangıcı

Cansu Dere'nin Kariyer Başlangıcı

Cansu Dere, 2000 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında ikinci olduktan sonra dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’yi Miss Universe’te temsil etmesi beklenirken, o dönemin politik sebepleri nedeniyle yarışmaya katılamadı. Ancak bu süreç, onun modellik ve televizyon dünyasına giriş kapısını araladı. İlk keşfi ise modellik döneminde yapıldı. 

Defilelerdeki duruşu ve kameralara olan hâkimiyetiyle kısa sürede fark edildi. Asıl çıkışını ise 2004 yılında sunuculuğunu yaptığı “Hayat Bilgisi” programıyla televizyon ekranlarında gösterdi. 

Oyunculukta ise yıldızı 2006 yılında başrolünü Mehmet Akif Alakurt ile paylaştığı “Sıla” dizisiyle parladı. Bu diziyle yalnızca oyunculuk yeteneği değil, güçlü ekran karizması da konuşulmaya başlandı. Ardından gelen “Ezel” dizisi ise onu bir ekran fenomenine dönüştürdü.

Cansu Dere'nin Özel Hayatı

Cansu Dere'nin Özel Hayatı

Cansu Dere bugüne dek hiç evlenmemiştir ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isim olmuştur. En uzun ve medyatik ilişkisini komedyen Cem Yılmaz ile yaşamış; çiftin 2006–2011 yılları arasında süren birlikteliği dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olmuştur. 

Daha önce Okan Bayülgen’le yaşadığı ilişki de magazin basınında yer bulmuş, özellikle Bayülgen’in başka biriyle evlenmesi sürecinde Cansu Dere’nin adı sıkça anılmıştır. Zaman zaman Engin Öztürk, Caner Cindoruk, Metin Akdülger ve eskrimci Miles Chamley-Watson gibi isimlerle de anılsa da bu ilişkilerin hiçbiri kamuoyuna net bir şekilde doğrulanmamıştır. 

Cansu Dere, röportajlarında yalnızlığın kendisi için bir sorun olmadığını, hatta bu haliyle güçlü ve huzurlu hissettiğini ifade etmiş; “Yalnızlığın benden yararlanmasına izin vermiyorum” ve “İnsanın kendi başına mutlu olması başka bir şey” sözleriyle de bunu açıkça dile getirmiştir. Çocuk sahibi olmayan Dere, hayatı boyunca kariyerine ve kişisel alanına öncelik vermiş, mahremiyetini her zaman koruyan bir duruş sergilemiştir.

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Cansu Dere'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Cansu Dere'nin Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Beni izleyen insanın gözünde hep bir mesafe olmalı. Ulaşılmazlık benim zırhım.”

  • “Yalnızlığın benden yararlanmasına izin vermiyorum.”

  • “Popüler olmak hiçbir zaman önceliğim olmadı. Ben işimi yaparım, gerisi gelir.”

  • “Kendimi anlatmayı sevmem. Ne kadar az konuşursam, o kadar iyi anlaşıldığımı düşünüyorum.”

  • Sıla benim için sadece bir karakter değil, kırılma noktamdır.”

  • “Hayatımda hiç ‘keşke’ demedim. Her seçim beni ben yaptı.”

  • “Güzelliğimi değil, oyunculuğumu konuşsunlar istedim hep.”

  • “İnsan bir kere sevmeye hazır olduğunda, kimin olduğu çok da fark etmiyor.”

  • “Ben hayata hep biraz uzaktan baktım. Gözlemlemek bana iyi geliyor.”

  • “İlişkilerde açıklama yapmamak bazen kendini daha çok korumaktır.”

Cansu Dere'nin Yer Aldığı Diziler

Cansu Dere'nin Yer Aldığı Diziler

📺 TV Dizileri

  • Metro Palas, 2004, Nazan

  • Hayat Bilgisi (konuk), 2004, Sunucu / Muhabir

  • Alacakaranlık, 2005, Irmak Bozoğlu

  • Güz Yangını, 2005, Ceylan

  • Avrupa Yakası (konuk), 2007, Bahar

  • Sıla, 2006–2008, Sıla Genco

  • Altın Kızlar (konuk), 2009, Ceylan

  • Ezel, 2009–2011, Eyşan Tezcan

  • Muhteşem Yüzyıl, 2012–2013, Firuze / Hümeyra

  • Anne, 2016–2017, Zeynep Güneş

  • Ferhat ile Şirin, 2019, Banu Karalı

  • Sadakatsiz, 2020–2022, Asya Yılmaz

🌐 İnternet (Web) Dizileri

  • Şahsiyet, 2018 (2018–2024 sezonlar), Nevra Elmas

Cansu Dere'nin Yer Aldığı Filmler

Cansu Dere'nin Yer Aldığı Filmler

🎬 Filmler

  • Kabuslar Evi: Takip, 2006, Esma

  • Son Osmanlı: Yandım Ali, 2007, Defne

  • Acı Aşk, 2009, Oya Yılmaz Ataoğlu

  • Love, Bitter, 2009, Oya

  • Yahşi Batı, 2010, Mary Lou

  • El Yazısı, 2011, Zeynep

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2011, Songül

Cansu Dere'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Cansu Dere'nin Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller & Adaylıklar

  • Miss Turkey Universe, 2000 – Türkiye 1. ikincisi (Miss Turkey yarışmasında kazanılan derece)

  • GQ Men of the Year – Yılın Kadını, 2017 – Kazandı

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2017 – “Kendi Mucizesini Yaratan Kahramanlar” (Ezel) – Kazandı

  • KTÜ Medya Ödülleri, 2017 – “En Beğenilen Kadın Oyuncu” (Anne) – Aday

  • MüzikOnair Ödülleri, 2017 – “En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” (Anne) – Aday

  • YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, 2019 – “En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu” (Şahsiyet) – Kazandı

  • GSÜ En Ödülleri, 2020 – “En İyi Kadın Dizi/Film Oyuncusu” (Ferhat ile Şirin) – Aday

  • YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, 2021 – “En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu” (Sadakatsiz) – Kazandı

  • GSÜ En Ödülleri, 2021 – “En İyi Kadın Dizi/Film Oyuncusu” (Sadakatsiz) – Aday

  • Latin American Produ Awards, 2021 – “En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” (Sadakatsiz) – Kazandı

  • Premios PRODU, 2021 – “En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” (Sadakatsiz) – Kazandı

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 2021 – “En İyi Kadın Oyuncu” (Sadakatsiz) – Aday

  • Golden Butterfly (Pantene Altın Kelebek), 2018 –

  • - “En İyi Kadın Oyuncu” – Aday

  • - “En İyi TV Çifti” – Aday

  • Altın Üzüm Bağı Ödülleri (İspanya), 2023 – 'Sadakatsiz' dizisinin İspanyadaki başarısından ötürü Cansu Dere’ye kolektif ödül olarak verildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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