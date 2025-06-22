Cansu Dere Kimdir? Cansu Dere Kaç Yaşında ve Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Evli mi?
Modellikten ekranların aranan yıldızına dönüşen Cansu Dere kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, aslen nereli? Güzelliği kadar oyunculuğuyla da konuşulan Cansu Dere hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Cem Yılmaz’la olan ilişkisinden yalnızlığı tercih eden güçlü duruşuna kadar özel hayatında neler yaşandı? Sadakatsiz ve Şahsiyet gibi projelerdeki başarısıyla ödülleri kimden aldı, hangi yeni yapımlarla ekranlara dönüyor?
İşte Cansu Dere hakkında merak edilen tüm detaylar!
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Cansu Dere Kimdir?
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Cansu Dere Kaç Yaşında?
Cansu Dere Aslen Nereli?
Cansu Dere'nin Kariyer Başlangıcı
Cansu Dere'nin Özel Hayatı
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Cansu Dere'nin Öne Çıkan Açıklamaları
Cansu Dere'nin Yer Aldığı Diziler
Cansu Dere'nin Yer Aldığı Filmler
Cansu Dere'nin Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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