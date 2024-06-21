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Çalım Üstüne Çalım! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Tarihe Geçecek Transfer Dedikoduları!

Çalım Üstüne Çalım! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Tarihe Geçecek Transfer Dedikoduları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 20:25

Transfer haberleri son günlerde futbol camiasında en çok gündeme gelen konu başlıklarından. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan peş peşe flaş hamleler geliyor. İşte 3 büyük takımın transfer sürecinde sıcak gelişmeler...

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

2 yıllık yeni kontrat sonrası tecrübeli futbolcunun sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Yandaş'ın paylaştığı videonun son kısmı dikkat çekerken, 'Gönderme' yorumları geldi.

Sarı Lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı Lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki sol bek transferi hakkında Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından da paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşım👇🏻

Galatasaray, Manchester United'ın sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katma yolunda.

Galatasaray, Manchester United'ın sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katma yolunda.

Milliyet'in haberine göre 26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların teklifine olumlu bakıyor. İngiliz futbolcuyla ilgili pazarlıkların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lindelöf.

Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lindelöf.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Manchester United forması giyen futbolcu için resmi temasa geçildi.

Fenerbahçe'de transfer sürecinde yaşanan sıcak gelişmelerden biri de Talisca transferi.

Fenerbahçe'de transfer sürecinde yaşanan sıcak gelişmelerden biri de Talisca transferi.

Milliyet'in haberine göre Sambacı için de kollar sıvandı. Mane için yakında Suudi ekibiyle masaya oturmayı planlayan Sarı Lacivertli ekip, Al-Nassr’dan Mane’nin yanı sıra Brezilyalı yıldızı da isteyecek.

Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaştı mı? Açıklama Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi:

Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaştı mı? Açıklama Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi:

'Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu.'

Galatasaray transferdeki başka bombası da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Scott McTominay.

Galatasaray transferdeki başka bombası da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Scott McTominay.

Posta'nın haberine göre Sarı Kırmızılılar, McTominay'i kadrosuna katmak üzere. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Mohamed Elneny'yi de gündemine aldığı iddia ediliyor.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Mohamed Elneny'yi de gündemine aldığı iddia ediliyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı kırmızılıların transfer çalışmalarıyla ilgili, 'Bütçemize uygun ve istediğiniz özelliklerde futbolcu bulmanız gerekiyor. Vakit çok, aceleye gerek yok. Galatasaray son iki yılın şampiyonu. İyi bir kadrosu var. Küçük dokunuşlarla takımı rahatlatacak doğru hamleleri yapmak istiyoruz. Elimiz kolay' açıklamasında bulundu.

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Sarı-Kırmızılılar, Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı.

Sarı-Kırmızılılar, Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı.

Mynet'te yer alan habere göre; Atletico Madrid'in kadrosunda düşünmediği Çağlar için menajeriyle iletişime geçildi. Söyüncü'nün de olası bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi.

Gürcistan maçındaki başarılı performansının ardından, Galatasaray'ın Samet Akaydin için de devreye girdiği iddia edildi.

Gürcistan maçındaki başarılı performansının ardından, Galatasaray'ın Samet Akaydin için de devreye girdiği iddia edildi.

Yeni Asır'ın haberine göre; 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Akaydın takımdan ayrılırsa Aslan resmen devreye girecek.

Beşiktaş, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'nın peşinde.

Beşiktaş, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'nın peşinde.

Sabah'ın haberine göre; danışman Brad Friedel'in Mojica'yı yakın takibe aldığı, Kolombiya - Kosta Rika maçının ardından sol bek oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirileceği öne sürüldü.

Siyah Beyazlı ekip, transferde ilk hamlesini Gabriel Paulista ile yaptı.

Siyah Beyazlı ekip, transferde ilk hamlesini Gabriel Paulista ile yaptı.

Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuk olan tecrübeli oyuncu, ''Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey kazandıracak. Valencia'dan eski takım arkadaşım, kendisi de Türkiye Milli Takımı oyuncusu olan Cenk Özkaçar ile konuştum. Bana şehir ve ülke hakkında çok şey anlattı. Hem benim hem de ailem için en iyi şeylerin burada olduğunu söyledi. Şu anda bu harika kulübün tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışacağım.'' açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın son olarak Davy Klaassen ile bir kez daha görüştüğü konuşuluyor.

Beşiktaş'ın son olarak Davy Klaassen ile bir kez daha görüştüğü konuşuluyor.

Kartal'ın 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü de iddia edilenler arasında.

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