Çalım Üstüne Çalım! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Tarihe Geçecek Transfer Dedikoduları!
Çalım Üstüne Çalım! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Tarihe Geçecek Transfer Dedikoduları!
Transfer haberleri son günlerde futbol camiasında en çok gündeme gelen konu başlıklarından. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan peş peşe flaş hamleler geliyor. İşte 3 büyük takımın transfer sürecinde sıcak gelişmeler...
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
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Yandaş'ın paylaştığı videonun son kısmı dikkat çekerken, 'Gönderme' yorumları geldi.
Sarı Lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte o paylaşım👇🏻
Galatasaray, Manchester United'ın sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katma yolunda.
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Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lindelöf.
Fenerbahçe'de transfer sürecinde yaşanan sıcak gelişmelerden biri de Talisca transferi.
Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaştı mı? Açıklama Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi:
Galatasaray transferdeki başka bombası da Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Scott McTominay.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Mohamed Elneny'yi de gündemine aldığı iddia ediliyor.
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Sarı-Kırmızılılar, Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı.
Gürcistan maçındaki başarılı performansının ardından, Galatasaray'ın Samet Akaydin için de devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'nın peşinde.
Siyah Beyazlı ekip, transferde ilk hamlesini Gabriel Paulista ile yaptı.
Beşiktaş'ın son olarak Davy Klaassen ile bir kez daha görüştüğü konuşuluyor.
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