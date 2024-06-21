Çalım Üstüne Çalım! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Tarihe Geçecek Transfer Dedikoduları!

Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuk olan tecrübeli oyuncu, ''Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey kazandıracak. Valencia'dan eski takım arkadaşım, kendisi de Türkiye Milli Takımı oyuncusu olan Cenk Özkaçar ile konuştum. Bana şehir ve ülke hakkında çok şey anlattı. Hem benim hem de ailem için en iyi şeylerin burada olduğunu söyledi. Şu anda bu harika kulübün tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışacağım.'' açıklamasında bulundu.