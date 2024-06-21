Euro Tarihinde En Çok Gol Atan 10 Futbolcu

Ronaldo, beş farklı Avrupa Şampiyonası'nda gol atarak tarihe geçti. Portekiz'in 2016'daki zaferinde büyük rol oynayan Ronaldo, Euro 2020'de de gol kralı oldu. Ronaldo sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda liderlik vasıflarıyla da sahada fark yaratıyor.