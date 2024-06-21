Euro Tarihinde En Çok Gol Atan 10 Futbolcu
Euro Tarihinde En Çok Gol Atan 10 Futbolcu
Euro turnuvalarının tarihi boyunca birçok büyük oyuncu sahada iz bıraktı. Sayısız şut çekildi ve dillerden 'Gooooooll!' nidaları hiçbir zaman eksik olmadı. Bıraktıkları izlere tekrar göz atalım ve hafızamızı tazeleyelim! ⚽️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 14 Gol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Michel Platini (Fransa) - 9 Gol
3. Antoine Griezmann (Fransa) - 7 Gol
4. Alan Shearer (İngiltere) - 7 Gol
5. Alvaro Morata (İspanya) - 7 Gol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın