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Euro Tarihinde En Çok Gol Atan 10 Futbolcu

etiket Euro Tarihinde En Çok Gol Atan 10 Futbolcu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 18:31

Euro turnuvalarının tarihi boyunca birçok büyük oyuncu sahada iz bıraktı. Sayısız şut çekildi ve dillerden 'Gooooooll!' nidaları hiçbir zaman eksik olmadı. Bıraktıkları izlere tekrar göz atalım ve hafızamızı tazeleyelim! ⚽️

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1. Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 14 Gol

1. Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 14 Gol

Ronaldo, beş farklı Avrupa Şampiyonası'nda gol atarak tarihe geçti. Portekiz'in 2016'daki zaferinde büyük rol oynayan Ronaldo, Euro 2020'de de gol kralı oldu. Ronaldo sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda liderlik vasıflarıyla da sahada fark yaratıyor.

2. Michel Platini (Fransa) - 9 Gol

2. Michel Platini (Fransa) - 9 Gol

Platini, 1984'te ev sahibi Fransa'yı şampiyonluğa taşıyan isimdi. O turnuvada attığı 9 gol, hala tek bir turnuvada atılan en yüksek gol sayısıdır. Platini'nin liderliğinde Fransa, ilk büyük uluslararası kupasını kazandı.

3. Antoine Griezmann (Fransa) - 7 Gol

3. Antoine Griezmann (Fransa) - 7 Gol

Griezmann, Euro 2016'da altı gol atarak Fransa'nın finale çıkmasında büyük rol oynadı. 2018 Dünya Kupası zaferinin ardından, Euro 2020'de de gol atan Griezmann, Fransa'nın hücum gücünün temel taşlarından biri oldu.

4. Alan Shearer (İngiltere) - 7 Gol

4. Alan Shearer (İngiltere) - 7 Gol

Shearer, Euro 1996'da altı golle turnuvanın gol kralı oldu ve İngiltere'nin yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı. Aynı zamanda Euro 2000'de de gol atarak kariyerini taçlandırdı.

5. Alvaro Morata (İspanya) - 7 Gol

5. Alvaro Morata (İspanya) - 7 Gol

Morata, Euro 2016 ve Euro 2020'de gösterdiği performansla dikkat çekti. İspanya'nın hücum hattındaki etkinliği, onu en çok gol atan oyuncular arasına soktu.

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6. Zlatan Ibrahimovic (İsveç) - 6 Gol

6. Zlatan Ibrahimovic (İsveç) - 6 Gol

Ibrahimovic, İsveç milli takımıyla dört farklı Euro turnuvasında gol attı. Onun karizması ve golcülüğü, her turnuvada iz bıraktı.

7. Thierry Henry (Fransa) - 6 Gol

7. Thierry Henry (Fransa) - 6 Gol

Henry, Fransa'nın 2000 yılında kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda 2004 ve 2008 turnuvalarında da gol atarak yeteneğini kanıtladı.

8. Ruud van Nistelrooy (Hollanda) - 6 Gol

8. Ruud van Nistelrooy (Hollanda) - 6 Gol

Van Nistelrooy, Hollanda milli takımı ile 2004 ve 2008 Euro turnuvalarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Golcülüğü ve bitiriciliği ile tanındı.

9. Wayne Rooney (İngiltere) - 6 Gol

9. Wayne Rooney (İngiltere) - 6 Gol

Rooney, Euro 2004'te genç yaşta gösterdiği performansla büyük bir çıkış yaptı. İngiltere'nin en büyük yıldızlarından biri olan Rooney, kariyeri boyunca gol atmaya devam etti.

10. Nuno Gomes (Portekiz) - 6 Gol

10. Nuno Gomes (Portekiz) - 6 Gol

Gomes, Euro 2000 ve 2004'teki performanslarıyla tanındı. Portekiz'in hücum hattında önemli bir rol oynayan Gomes, attığı gollerle turnuvalara damgasını vurdu.

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