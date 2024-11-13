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Bursa'da KPSS'de 3 Ayrı Aşamayı Başarıyla Geçip Mülakatta Mağdur Olan Öğretmen Gözyaşlarıyla Yardım İstedi

Bursa'da KPSS'de 3 Ayrı Aşamayı Başarıyla Geçip Mülakatta Mağdur Olan Öğretmen Gözyaşlarıyla Yardım İstedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 20:56

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Ülkemizin sürekli gündeminde olan mülakat meselesi, seçim sürecinin de en çok konuşulan konusuydu. Bu durum, çoğu kişi için hayati bir öneme sahip. Mülakatlar, adayların yeteneklerini, tecrübelerini ve işe uygunluklarını değerlendirmek için kullanılır. Fakat ülkemizde mülakat denince akla ilk olarak usulsüzlükler geliyor. Bu yüzden mülakatların kaldırılması, her parti için seçim döneminin en önemli kozu olsa da seçimin ardından bu konu tamamen unutuldu.

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Bursa'da KPSS’de 3 ayrı aşamayı başarıyla geçtikten sonra mülakatta farklı komisyonların puanlaması nedeniyle mağdur olan bir öğretmen kendisi ve arkadaşları için yardım istedi.

Bursa'da KPSS’de 3 ayrı aşamayı başarıyla geçtikten sonra mülakatta farklı komisyonların puanlaması nedeniyle mağdur olan bir öğretmen kendisi ve arkadaşları için yardım istedi.

Hiçbir usulsüzlük yapmadıklarını, bir arkadaşının canına kıymayı düşündüğünü söyleyen öğretmen "Lütfen bu durumu düzeltin, bir mucize olsun" dedi.

Hiçbir usulsüzlük yapmadıklarını, bir arkadaşının canına kıymayı düşündüğünü söyleyen öğretmen "Lütfen bu durumu düzeltin, bir mucize olsun" dedi.

İşte o video;

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Bozkurt

Mülakat kaldırılacaktı. Ne oldu o iş?

F.ulgoatsah

Yıllarca sorular birilerine verilerek içimizden geçtiler. 2010 kpss ile zirve yaptılar. Bizim canimizi öyle yakmışlardı. Şimdi mülakat ile bu gençlerin umutl... Devamını Gör

Bozkurt

2014 yılındaki KPSS Tarih soruları da skandaldı ama o zamanlar gündemde kendine yer bulamadı.