Bursa'da KPSS'de 3 Ayrı Aşamayı Başarıyla Geçip Mülakatta Mağdur Olan Öğretmen Gözyaşlarıyla Yardım İstedi

Ülkemizin sürekli gündeminde olan mülakat meselesi, seçim sürecinin de en çok konuşulan konusuydu. Bu durum, çoğu kişi için hayati bir öneme sahip. Mülakatlar, adayların yeteneklerini, tecrübelerini ve işe uygunluklarını değerlendirmek için kullanılır. Fakat ülkemizde mülakat denince akla ilk olarak usulsüzlükler geliyor. Bu yüzden mülakatların kaldırılması, her parti için seçim döneminin en önemli kozu olsa da seçimin ardından bu konu tamamen unutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da KPSS’de 3 ayrı aşamayı başarıyla geçtikten sonra mülakatta farklı komisyonların puanlaması nedeniyle mağdur olan bir öğretmen kendisi ve arkadaşları için yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiçbir usulsüzlük yapmadıklarını, bir arkadaşının canına kıymayı düşündüğünü söyleyen öğretmen "Lütfen bu durumu düzeltin, bir mucize olsun" dedi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mülakat kaldırılacaktı. Ne oldu o iş?
Yıllarca sorular birilerine verilerek içimizden geçtiler. 2010 kpss ile zirve yaptılar. Bizim canimizi öyle yakmışlardı. Şimdi mülakat ile bu gençlerin umutl... Devamını Gör
2014 yılındaki KPSS Tarih soruları da skandaldı ama o zamanlar gündemde kendine yer bulamadı.