Bursa'da KPSS'de 3 Ayrı Aşamayı Başarıyla Geçip Mülakatta Mağdur Olan Öğretmen Gözyaşlarıyla Yardım İstedi

Ülkemizin sürekli gündeminde olan mülakat meselesi, seçim sürecinin de en çok konuşulan konusuydu. Bu durum, çoğu kişi için hayati bir öneme sahip. Mülakatlar, adayların yeteneklerini, tecrübelerini ve işe uygunluklarını değerlendirmek için kullanılır. Fakat ülkemizde mülakat denince akla ilk olarak usulsüzlükler geliyor. Bu yüzden mülakatların kaldırılması, her parti için seçim döneminin en önemli kozu olsa da seçimin ardından bu konu tamamen unutuldu.