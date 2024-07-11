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Bursa'da Bir Berberden VIP Hizmet: Müşterisini Yol Çalışmasını İzlerken Tıraş Etti

Bursa'da Bir Berberden VIP Hizmet: Müşterisini Yol Çalışmasını İzlerken Tıraş Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 11:52

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İnşaat ve yol çalışmalarını izlemek, bizim kültürümüzde adeta bir ata sporu haline geldi. Bu ilginç alışkanlık, her ne kadar dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz gibi görünse de, bizim için oldukça normal ve hatta keyif verici.

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Bursa'da bir berber, dükkanının önündeki yol çalışmasını fırsata çevirdi.

Bursa'da bir berber, dükkanının önündeki yol çalışmasını fırsata çevirdi.

Müşterisini yol çalışmasını izlerken tıraş eden berberin bu hizmeti beğeni topladı.

Müşterisini yol çalışmasını izlerken tıraş eden berberin bu hizmeti beğeni topladı.

İşte o anlar;

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