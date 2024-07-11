Bursa'da Bir Berberden VIP Hizmet: Müşterisini Yol Çalışmasını İzlerken Tıraş Etti

İnşaat ve yol çalışmalarını izlemek, bizim kültürümüzde adeta bir ata sporu haline geldi. Bu ilginç alışkanlık, her ne kadar dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz gibi görünse de, bizim için oldukça normal ve hatta keyif verici.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da bir berber, dükkanının önündeki yol çalışmasını fırsata çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müşterisini yol çalışmasını izlerken tıraş eden berberin bu hizmeti beğeni topladı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın