Burcuna Göre Kaç Evlilik Yapacaksın?

Sen güven, sadakat ve istikrar insanısın. Evlilik senin için kutsal ve kolay kolay adım atmazsın. Ama bir kere o adımı attığında da sonuna kadar sadık kalırsın. Burcunun sabırlı ve kararlı yapısı sayesinde tek evlilik senin için yeterli. Aşkı bulduğunda onu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaparsın ve bu da uzun süreli bir birlikteliği garantiler.