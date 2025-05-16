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Burcuna Göre Kaç Evlilik Yapacaksın?

Burcuna Göre Kaç Evlilik Yapacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 16:01

Aşka ve evliliğe bakış açımız burçlarımızdan sandığımızdan daha çok etkileniyor. Bazı burçlar hayatları boyunca tek kişiye âşık olup mutlu olurken, bazıları da doğru kişiyi bulana kadar birkaç kez evlilik yoluna giriyor. Peki senin burcuna göre kaç kez nikâh masasına oturman olası?

Hazırsan başlıyoruz!

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Burcunu seç!

2 Evlilik

İlişkilerde tutku senin için çok önemli. Hızlı aşık olup hızlı sıkılabildiğin için, ilk evliliğinde aradığını bulamayabilirsin. Ancak ikinci evlilik senin için daha olgun ve doğru bir tercih olacak. Hayatında dengeyi bulduğun noktada gerçek huzuru yaşayacaksın. İlk evliliğini bir deneyim gibi görebilir, ikinci evliliğinde ise gerçekten bağ kurabilirsin.

1 Evlilik

Sen güven, sadakat ve istikrar insanısın. Evlilik senin için kutsal ve kolay kolay adım atmazsın. Ama bir kere o adımı attığında da sonuna kadar sadık kalırsın. Burcunun sabırlı ve kararlı yapısı sayesinde tek evlilik senin için yeterli. Aşkı bulduğunda onu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaparsın ve bu da uzun süreli bir birlikteliği garantiler.

3 Evlilik

Senin için hayat sürekli değişim demek. Ruh halin, zevklerin ve hayattan beklentilerin zamanla çok farklı yönlere gidebilir. Bu da seni aynı kişiyle uzun vadede mutlu olmakta zorlayabilir. Evliliğe sıcak baksan da, aradığın uyumu bulmak zaman alabilir. Her evlilik sana bir şey katacak ama gerçek mutluluğu ancak sonlarda yakalayabilirsin.

1 Evlilik

Senin için aile her şey demek. Kalbini kolay kolay herkese açmazsın ama birine bağlandığında sonsuza dek kalmak istersin. Evlilik senin için sadece bir imza değil, duygusal bir yuva kurmaktır. Bu yüzden hayatındaki kişi doğru olduğunda onunla yaşlanmak istersin. Büyük ihtimalle tek bir evlilik senin için yeterli olacak.

2 Evlilik

Senin için sevilmek, ilgi görmek ve hayranlık duyulmak çok önemli. Eğer evliliğinde kendini takdir edilmeyen ya da sıradan hissedersen, yeniden sevileceğin bir kapı aralamaktan çekinmezsin. İlk evliliğin heyecanla başlayabilir ama ikinci evliliğin seni gerçekten tatmin edebilir. Eninde sonunda aradığın değeri bulacaksın.

1 Evlilik

Sen her detayı hesaplayan, ilişkilere mantık süzgecinden bakan birisin. Evlilik kararını da öyle kolay kolay vermezsin. Ama bir kere o kararı verdin mi, o ilişkiyi kusursuz hâle getirmek için elinden geleni yaparsın. Titizliğin ve sorumluluk duygun sayesinde tek bir evlilikle hayatını huzurlu ve düzenli sürdürebilirsin.

2 Evlilik

Senin doğanda sevgi, uyum ve denge var. Aşksız bir hayat düşünemiyorsun. Bu yüzden aşkı bulduğunu düşündüğünde evliliğe sıcak bakarsın. Ancak zamanla dengeler bozulduğunda yeni bir ilişki arayışına girebilirsin. İlk evliliğin hayal kırıklığıyla bitebilir ama ikinci evliliğin sana gerçek dengeyi ve huzuru getirebilir.

1 Evlilik

Senin için evlilik, sıradan bir birliktelikten çok daha fazlası: Tutku, sadakat ve derin bağlar. Kolay kolay kimseyi hayatına almazsın ama aldıysan da tüm ruhunla bağlanırsın. Kıskançlık ve sahiplenicilik gibi duyguların ilişkiyi zorlaştırsa da, gerçek aşkı bulduğunda onunla bir ömür geçirebilirsin. Tek bir evlilik senin için fazlasıyla yeterli.

3 Evlilik

Senin için özgürlük her şeydir. Evlilik ise zaman zaman seni kısıtlanmış hissettirebilir. Heyecan arayışın, yenilik tutkuların ve bağımsızlık ihtiyacın evlilik içinde denge bulmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden birkaç kez evlilik yaşaman mümkün. Ancak sonunda seni gerçekten anlayan biriyle kalıcı mutluluğu yakalayabilirsin.

1 Evlilik

Sen ne istediğini bilen, ayakları yere basan ve ciddi bir kararlılıkla hareket eden birisin. Evlilik senin için bir sorumluluktur ve duygusal kadar mantıksal yönü de senin için önemlidir. Bu da seni doğru kişiyi seçmeye iter. Genellikle ilk evliliğinde doğru kararı verdiğin için uzun soluklu bir ilişki kurarsın.

2 Evlilik

Sen sıradan ilişkilere karşı duran, özgün ve bağımsız bir bireysin. Evliliği kabul etmen için karşındaki kişinin seni entelektüel ve ruhsal olarak etkilemesi gerekir. İlk evliliğinde bu derinliği bulamayabilirsin. Ama ikinci evliliğin sana daha fazla anlayış ve özgürlük getirecektir. Deneyimlerle daha doğru seçimler yaparsın.

2 Evlilik

Romantik ve hayalperest yapınla aşkı en derin şekilde yaşamak istersin. Ancak bu hayaller bazen seni gerçeklerden uzaklaştırabilir. İlk evliliğinde idealize ettiğin kişiyle hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ama ikinci evliliğin daha gerçekçi ve dengeli olabilir. Sevgi senin için hayatın merkezi ve onu en sonunda buluyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Saliha Eker

2 evlilik yapacaksın diyor, kaldı 1