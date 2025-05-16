Burcuna Göre Kaç Evlilik Yapacaksın?
Aşka ve evliliğe bakış açımız burçlarımızdan sandığımızdan daha çok etkileniyor. Bazı burçlar hayatları boyunca tek kişiye âşık olup mutlu olurken, bazıları da doğru kişiyi bulana kadar birkaç kez evlilik yoluna giriyor. Peki senin burcuna göre kaç kez nikâh masasına oturman olası?
Hazırsan başlıyoruz!
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2 Evlilik
1 Evlilik
3 Evlilik
1 Evlilik
2 Evlilik
1 Evlilik
2 Evlilik
1 Evlilik
3 Evlilik
1 Evlilik
2 Evlilik
2 Evlilik
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2 evlilik yapacaksın diyor, kaldı 1