Burcuna Göre Hangi Metrobüs Durağısın?
İstanbul’un kaotik ama bir o kadar da ikonik toplu taşıma harikası: Metrobüs. Her durağın ayrı bir ruhu, ayrı bir sabrı, ayrı bir tarzı var. Kimisi sabahın köründe kalabalıkla savaşır, kimisi sakin sakin kitap okur; kimi durak gündüz başka, gece bambaşkadır... Peki sen, bu metrobüs evreninde hangi duraksın? Kendi halinde bir Zincirlikuyu mu, yoksa asla boşalmayan bir Söğütlüçeşme misin? Belki de durağın sessiz ama yargılayıcı: Altunizade...
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Burcunu seçer misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Seda erorr veriyorsun bebeğim ahahshah 😅
Mecidiyeköy mü? Florya dururken, sağol almayayım ben.
Uzunçayır mısım ben de o durak neresi hiç bir fikrim yok 😃