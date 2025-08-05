Burcuna Göre Hangi Metrobüs Durağısın?

İstanbul’un kaotik ama bir o kadar da ikonik toplu taşıma harikası: Metrobüs. Her durağın ayrı bir ruhu, ayrı bir sabrı, ayrı bir tarzı var. Kimisi sabahın köründe kalabalıkla savaşır, kimisi sakin sakin kitap okur; kimi durak gündüz başka, gece bambaşkadır... Peki sen, bu metrobüs evreninde hangi duraksın? Kendi halinde bir Zincirlikuyu mu, yoksa asla boşalmayan bir Söğütlüçeşme misin? Belki de durağın sessiz ama yargılayıcı: Altunizade...