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Burcuna Göre Hangi Metrobüs Durağısın?

Burcuna Göre Hangi Metrobüs Durağısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.08.2025 - 10:01

İstanbul’un kaotik ama bir o kadar da ikonik toplu taşıma harikası: Metrobüs. Her durağın ayrı bir ruhu, ayrı bir sabrı, ayrı bir tarzı var. Kimisi sabahın köründe kalabalıkla savaşır, kimisi sakin sakin kitap okur; kimi durak gündüz başka, gece bambaşkadır... Peki sen, bu metrobüs evreninde hangi duraksın? Kendi halinde bir Zincirlikuyu mu, yoksa asla boşalmayan bir Söğütlüçeşme misin? Belki de durağın sessiz ama yargılayıcı: Altunizade...

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Burcunu seçer misin?

Zncirlikuyu

Zncirlikuyu

Hızlı, enerjik ve lider ruhlu Koç burcu gibi Zincirlikuyu, iş ve hareketliliğin tam merkezinde. Her an harekete geçmeye hazır, tempolu ve aktif.

Avcılar

Avcılar

Sabırlı, kararlı ve sakin Boğa burcu gibi Avcılar durağı, biraz uzak ama güvenilir. Rahatına düşkün, istikrarlı ve huzurlu.

Mecidiyeköy

Mecidiyeköy

Sosyal, hızlı düşünen ve iletişimci İkizler için Mecidiyeköy tam bi’ yer. Yoğunluk ve hareketlilikle dolu, yeni insanlarla dolup taşan.

Söğütlüçeşme

Söğütlüçeşme

Duygusal, koruyucu ve evcimen Yengeç burcu için Söğütlüçeşme, denize yakınlığı ve sakinliğiyle huzur verici.

Altunizade

Altunizade

Gösterişli, zarif ve kendine güvenen Aslan burcu gibi Altunizade durağı da şehirde prestijli ve parlayan bir nokta. Boğaz manzarasıyla dikkat çeker, herkesin gözünü üzerine çeker ve enerjisiyle ortamı aydınlatır.

Cevizlibağ

Cevizlibağ

Düzenli, titiz ve analitik Başak burcu için Cevizlibağ, sistemli ve planlı duraklardan biri. İş ve günlük yaşamda kontrollü.

Acıbadem

Acıbadem

Dengeyi ve uyumu seven Terazi burcu için Acıbadem durağı, sakinliği ve modern yaşamın estetiğiyle tam bir buluşma noktası. Hem doğayla iç içe hem de şehir hayatına yakın, dengeli ve huzurlu bir durak.

Florya

Florya

Gizemli, tutkulu ve derin Akrep burcu için Florya durağı, sakinliği ve deniz kıyısındaki özel havasıyla tam bir sırdaş. İçinde sakladığı güç ve kararlılıkla, kendine ait özel bir dünya sunar.

Uzunçayır

Uzunçayır

Özgür ruhlu ve maceraperest Yay burcu için Uzunçayır durağı, şehirde keşfedilmeyi bekleyen bir durak gibi. Doğa ile iç içe, hareketli ve enerjik atmosferiyle yeni yolculuklara kapı aralar. Sürekli keşfetmek isteyen Yay’ın heyecanını tam anlamıyla yansıtır.

Yenibosna

Yenibosna

Disiplinli, çalışkan ve hedeflerine odaklı Oğlak burcu için Yenibosna durağı, yoğun iş temposunun ve kararlılığın simgesi. Planlı, organize ve sağlam adımlarla ilerleyen Oğlak gibi, bu durak da metrobüs hattının güçlü ve vazgeçilmez noktalarından biri.

Küçükçekmece

Küçükçekmece

Yenilikçi, özgürlükçü ve sıra dışı Kova burcu için Küçükçekmece durağı, şehirde farklılık yaratan, genç ve dinamik bir merkez. Teknoloji ve geleceğe dair hayalleriyle dolu Kova gibi, burası da sürekli gelişen ve değişen enerjisiyle dikkat çeker.

Beylikdüzü

Beylikdüzü

Hayalperest, duygusal ve sezgisel Balık burcu için Beylikdüzü durağı, sakinliği ve geniş doğa alanlarıyla huzur dolu bir sığınak. Deniz havası ve sakinliğiyle, Balık’ın ruhunu besleyen, dingin ve yaratıcı bir durak.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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KumdanKum

Seda erorr veriyorsun bebeğim ahahshah 😅

Lusitano

Mecidiyeköy mü? Florya dururken, sağol almayayım ben.

withlove~

Uzunçayır mısım ben de o durak neresi hiç bir fikrim yok 😃