Burçlara Göre 2024 Tatil Rotası! Astrologlara Göre 2024 Yılında Hangi Burç Hangi Şehre Gitmeli?
Burçlara Göre 2024 Tatil Rotası! Astrologlara Göre 2024 Yılında Hangi Burç Hangi Şehre Gitmeli?
Yeni yıla özel tatil planınız hazır mı? Yurt içinde yapacağınız tatiller için astrologların hazırladığı tatil rotası sizinle! Burcunuza göre bu ziyaret etmeniz gereken şehri söylüyoruz. Her yıldızın işaret ettiği farklı bir tatil yeri veya keşfetmeniz gereken bazı yerler var. Gittiğiniz şehirde yapacağınız keşifler hayatınızı değiştirebilir. Kim bilir belki de gerçek aşkı, huzuru, kariyeri, şansı veya mutluluğu 2024 tatil şehrinizde olacaksınız...
İşte, burçlara göre 2024 yılında gidilecek o şehirler!
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Koç Burçları: Antalya Manavgat ve Artvin, Yusufeli
Boğa Burçları: Gaziantep ve Nevşehir, Ürgüp
İkizler Burçları: Muğla ve İzmir
Yengeç Burçları: Şanlıurfa ve Bozcaada
Aslan Burçları: Mardin ve İstanbul
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Başak Burçları: Çanakkale, Ayvacık ve Muğla, Dalyan
Terazi Burçları: Bolu, Mudurnu ve Kütahya
Akrep Burçları: Nevşehir, Derinkuyu ve Trabzon
Yay Burçları: Van ve Nevşehir, Avanos
Oğlak Burçları: Muğla, Fethiye ve Balıkesir, Ayvalık
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Kova Burçları: Kars ve Bursa
Balık Burçları: Antalya, Demre ve Samsun
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Selam
Selam
aslan burcu; Mardin ve İstanbul.. Mardin'e tekrar gitmek istiyom zaten ama İstanbul'u çözemedim 😂