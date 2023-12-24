Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Burçlara Göre 2024 Tatil Rotası! Astrologlara Göre 2024 Yılında Hangi Burç Hangi Şehre Gitmeli?

Burçlara Göre 2024 Tatil Rotası! Astrologlara Göre 2024 Yılında Hangi Burç Hangi Şehre Gitmeli?

burç astrocentergelecekbenim Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.12.2023 - 15:42 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 15:50

Yeni yıla özel tatil planınız hazır mı? Yurt içinde yapacağınız tatiller için astrologların hazırladığı tatil rotası sizinle! Burcunuza göre bu ziyaret etmeniz gereken şehri söylüyoruz. Her yıldızın işaret ettiği farklı bir tatil yeri veya keşfetmeniz gereken bazı yerler var. Gittiğiniz şehirde yapacağınız keşifler hayatınızı değiştirebilir. Kim bilir belki de gerçek aşkı, huzuru, kariyeri, şansı veya mutluluğu 2024 tatil şehrinizde olacaksınız... 

İşte, burçlara göre 2024 yılında gidilecek o şehirler!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Koç Burçları: Antalya Manavgat ve Artvin, Yusufeli

Koç Burçları: Antalya Manavgat ve Artvin, Yusufeli

Özgürlüğüne düşkün, eğlenmeyi seven ve çabuk sıkılan Koç burçlarının 2024 yılında görmeleri gereken şehirler maceradan maceraya atılabilecekleri: Antalya Manavgat ve Artvin, Yusufeli! 

Antalya'da denize dökülen Köprülü Kanyon'da rafting, tırmanış, kanyon geçişi tam size göre. Helikopterli kayakla heyecanın doruklarına ulaşmak için Artvin ilinin Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağının zirvesine çıkabilirsiniz. Heyecan verici, canlı, dinamik ve sıkılmadan geçen tatiliniz sonrası kendinizi yenilenmiş ve tazelenmiş hissedebilirsiniz.

Boğa Burçları: Gaziantep ve Nevşehir, Ürgüp

Boğa Burçları: Gaziantep ve Nevşehir, Ürgüp

Sakin, güvenilir bir yaşamı tercih eden, hayatın güzelliklerine ve lükslerine düşkün Boğa burçları için 2024 yılında kaçırılmaması gereken şehirler: Gaziantep ve Nevşehir, Ürgüp! 

Türkiye'nin gastronomi şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te yeme içme turları düzenleyebilirsiniz. Ürgüp'te ise UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'nın kaya otellerinde konaklayabilirsiniz. Sadakat duygusuna son derece önem veren Boğa burçları için bu tatil romantik bir kaçamağa da dönüşebilir!

İkizler Burçları: Muğla ve İzmir

İkizler Burçları: Muğla ve İzmir

Son gelişmeleri, yeni trendleri, gezmeyi, seyahati ve hareketliliği seven İkizler burçlarının 2024 yılında gitmesi gereken şehirler, her köşesi farklı bir heyecan ve keşif imkanı sunan: Muğla ve İzmir

Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ve Ege'nin incisi İzmir'in her yerini gezmek isteyebilirsiniz! Her köşesinde farklı bir şey keşfetme şansınız olan bu şehirde İkizler burçları için merak uyandıran pek çok şey var. Hareketli yaşam tarzınıza en uygun rotayı çizmeye hazırlanın...

Yengeç Burçları: Şanlıurfa ve Bozcaada

Yengeç Burçları: Şanlıurfa ve Bozcaada

Duygusal, düşünceli ve anlayışlı Yengeç burçlarının 204 yılında gitmesi gereken enerjisi benzersiz şehirler: Şanlıurfa, Örencik ve Bozcaada! 

Şanlıurfa'nın Örencik köyü yakınlarındaki Göbeklitepe'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Çanakkale'nin doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan en büyük adalarından biri olan Bozcaada'da duygusal anlar yaşamaya hazır olun. 

Tıpkı Yengeç burçları gibi ruhu, duygusu ve derin anlamları olan bu şehirlerde keşfedecek antik dokular sizi büyüleyecek. Ruhunuzun özgürleşeceği tatilinizde kişisel farkındalıklar yaşamanız da mümkün!

Aslan Burçları: Mardin ve İstanbul

Aslan Burçları: Mardin ve İstanbul

Yönetmeyi seven, çocuk ruhlu, ilgi çekmeyi seven, bazen de egoist olabilen Aslan burçlarının 2024 yılında gitmesi gereken şehirler: Mardin ve İstanbul

Özgüvenli Aslan burçları gibi gösterişli bu şehir güçlü yönlerinizin ortaya çıkmasına izin verecek! İstanbul'da eğlenmeye, istediği her şeyi yapmaya odaklanan Aslan burçları; Mardin'de görkemli ve birbirinden ilgi çekici çağlara ait kültür miraslarının arasında kendini kaybedecek. Hayat dolu, keyifli ve eğlenceli zaman geçireceğinizden ise şimdiden eminiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başak Burçları: Çanakkale, Ayvacık ve Muğla, Dalyan

Başak Burçları: Çanakkale, Ayvacık ve Muğla, Dalyan

Titiz, düzenli ve mükemmeliyetçi Başak burçlarının 2024 yılında görmesi gereken şehir: Çanakkale, Ayvacık ve Muğla, Dalyan! 

Tatilini dahi her ayrıntısına kadar planlayan Başak burçları için bu şehirde görülecek çok yer var! Ayvacık'ın Behramkale Köyü'nde yer alan Assos Antik Kenti'nde Helenistik ve Roma Döneminin izlerini takip edin. Muğla'yı gezmek için kendinize özel bir rota, seyahat planı yapacağınızdan eminiz. Fakat Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da konaklamak sizi ait olduğunuz yerde hissettirecek.

Terazi Burçları: Bolu, Mudurnu ve Kütahya

Terazi Burçları: Bolu, Mudurnu ve Kütahya

Akıllı, mantıklı ve aşk dolu Terazi burçlarının 2024 yılında ziyaret etmesi gereken şıklığı ve tarzıyla dikkat çeken şehirler: Bolu, Mudurnu ve Kütahya

Çini müzeleri, kalesi, konakları, Aizonia Antik Kentiyle UNESCO yaratıcı şehirler listesinde yer alan Kütahya'da sanatın eşsiz yanlarını keşfedebilirsiniz. Bolu'nun Mudurunu ilçesinde Abant Gölü kıyılarında her mevsim eşsiz doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekebileceğiniz keyifli bir tatil sizi bekliyor.

Akrep Burçları: Nevşehir, Derinkuyu ve Trabzon

Akrep Burçları: Nevşehir, Derinkuyu ve Trabzon

Gizemli ve detaylı şeyleri seven Akrep burçlarının 2024 yılında keşfetmesi gereken şehirler: Nevşehir, Derinkuyu ve Trabzon

Her şeyi öğrenmek istiyorsunuz, değil mi? Bu yüzden Nevşehir'de Derinkuyu Yeraltı Şehirleri tam size göre! Trabzon'un eşsiz doğası nakış gibi işlenmiş güzellikleri ve Sümela Manastırı da tatilinizin vazgeçilmezleri arasında yer alabilir. Bu şehirde de tıpkı Akrep burçları gibi şeytan tüyü var! Adeta yaşayan şehirler herkese kendini sevdirmenin bir yolunu buluyor.

Yay Burçları: Van ve Nevşehir, Avanos

Yay Burçları: Van ve Nevşehir, Avanos

Maceraperest ve risk almayı seven Yay burçlarının 2024 yılında görmesi gereken şehirler: Van ve Nevşehir, Avanos!

Van Gölü çevresinde bisiklet turu ile Doğu Anadolu'nun tarihi hazinelerini keşfedebilirsiniz. Avanos'ta ise Kızılırmak'ın serin sularında kano ve gondol heyecanı yaşayabilirsiniz. Çok yönlü bakış açısı, geniş görüşlü ve eğlenceli Yay burçları için dolu dizgin yaşanacak anlar bu şehirlerde!

Oğlak Burçları: Muğla, Fethiye ve Balıkesir, Ayvalık

Oğlak Burçları: Muğla, Fethiye ve Balıkesir, Ayvalık

Doğanın mükemmelliğini ve zarafetini örnek alarak her işte başarıya ulaşan Oğlak burçlarının 2024 yılında ziyaret etmesi gereken doğa harikası şehirler: MuğlaFethiye ve Balıkesir, Ayvalık! 

Düzenli, kendine has zevklere ve tarza sahip bu şehirler, ruhen ait olduğunuz yerde hissetmenizi sağlayacak! Muhtemelen, bu tatil bitsin istemeyeceksiniz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz kumsallarında dinlenmek size bir hayli iyi gelecek. Dünyanın en güzel kumsallarından biri olarak bilinen Ölüdeniz'den sonra Ayvalık'ın eşsiz adalarını ziyaret etmeyi unutmayın! İlk durağınız Cunda olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kova Burçları: Kars ve Bursa

Kova Burçları: Kars ve Bursa

Sevgi dolu ve özgür ruhlu Kova burçlarının 2024 yılında görmesi gereken tarihi ve geleneksel şehirler: Kars ve Bursa

Değişimi pek de sevmeyen Kova burçları için düzenli ve inançların yeşerdiği bu şehirde huzurlu anlar yaşanacak. Tatiliniz boyunca bu şehirde yıllardır süre gelen ve değişmeyen gelenekselliği hissedebileceksiniz! Osmanlı'nın başkentlerinden biri olan Bursa'nın camileri ve tarihi mekanlarını içinde barındıran bir kültür gezisi düzenleyebilirsiniz. Kars'ın eşsiz güzelliklerini görmek için ise 'Doğu Ekspresi'ni tercih edebilirsiniz. Tren yolculuğu size huzur verebilir.

Balık Burçları: Antalya, Demre ve Samsun

Balık Burçları: Antalya, Demre ve Samsun

Duyarlı, sevgi dolu, sorumluluk sahibi ve her şeye kolaylıkla uyum sağlayabilen Balık burçlarının 2024 yılında gitmesi gereken şehirler: Antalya, Demre ve Samsun

Antalya ilinin Demre ilçesinde yer alan Kekova'da deniz kanosu yapmaya hazır olun! Tatilinizde Türkiye'nin en kuzeyini keşfetmek isterseniz Karadeniz'de Samsun'u ziyaret etmelisiniz. Su kayağı yapmak için en doğru yerdesiniz. Kano, kürek, sörf ve su sporları deneyebileceğiniz bu tatilde suda zaman geçirmek size kendinizi özgür ve dinlenmiş hissettirecek!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ponche

aslan burcu; Mardin ve İstanbul.. Mardin'e tekrar gitmek istiyom zaten ama İstanbul'u çözemedim 😂