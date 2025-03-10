Ekonomi dünyasında az çok yolunu bulmuşsun! Muhtemelen ekonomiyle ilgili bir şeyler okuyorsun, belki de akademik bir geçmişin var. Keynes’ten Friedman’a, Schumpeter’den Piketty’ye kadar hepsini iyi tanıyorsun. Ekonomi sohbetlerinde elini masaya koyup 'Hocam, ama bakın Hayek böyle demiyor!' diyerek tartışmaya girmekten çekinmiyorsundur.

Belki de yatırım yapmayı seviyorsun, belki de finansal krizleri analiz eden biri olarak haberleri takip ediyorsun. Kim bilir, belki ileride Nobel alacak yeni bir ekonomi teorisi de sen geliştirirsin!