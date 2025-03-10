Bu Ünlü Ekonomistleri Görsellerinden Tanıyabilecek Misin?
Bu Ünlü Ekonomistleri Görsellerinden Tanıyabilecek Misin?
Ekonomi dersi alırken tahtada gördüğün isimler birer kabus muydu, yoksa ekonomi senin için bir tutku mu? Keynes mi dedi, Smith mi dedi, yoksa o grafiği çizen aslında Friedman mıydı?
Bu testte ünlü ekonomistleri sadece görsellerinden tanıyıp tanıyamayacağını ölçüyoruz! Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle bu beyefendi kim olabilir?
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2. Kendisini sosyalizm tartışmalarında sıkça duyduk!
3. Peki bilgi ekonomisi ve piyasa başarısızlığı konularında Nobel alan kim?
4. "Kamu malları ve dışsallık" teorileriyle ünlü bu ekonomist kim?
5. "Devlet müdahalesi gereklidir ama ölçülü olmalı" diyen Nobel’li ekonomist kim?
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6. Oyun teorisiyle ekonomiye damga vurmuş bu isim kim? Hatta filmi falan var...
7. "Malthus felaketi" diye bilinen teoriyle ünlü ekonomist Thomas Malthus hangisidir?
8. Son olarak marjinal fayda teorisiyle tanınan bu ekonomist kim?
"Ekonomi mi? O da ne?"
Ekonomi konuşulan ortamda laf atabilirim!
Tek cümleyle, ekonomi benim işim!
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