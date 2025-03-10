onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bu Ünlü Ekonomistleri Görsellerinden Tanıyabilecek Misin?

etiket Bu Ünlü Ekonomistleri Görsellerinden Tanıyabilecek Misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 14:01

Ekonomi dersi alırken tahtada gördüğün isimler birer kabus muydu, yoksa ekonomi senin için bir tutku mu? Keynes mi dedi, Smith mi dedi, yoksa o grafiği çizen aslında Friedman mıydı?

Bu testte ünlü ekonomistleri sadece görsellerinden tanıyıp tanıyamayacağını ölçüyoruz! Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle bu beyefendi kim olabilir?

1. Öncelikle bu beyefendi kim olabilir?

2. Kendisini sosyalizm tartışmalarında sıkça duyduk!

2. Kendisini sosyalizm tartışmalarında sıkça duyduk!

3. Peki bilgi ekonomisi ve piyasa başarısızlığı konularında Nobel alan kim?

4. "Kamu malları ve dışsallık" teorileriyle ünlü bu ekonomist kim?

4. "Kamu malları ve dışsallık" teorileriyle ünlü bu ekonomist kim?

5. "Devlet müdahalesi gereklidir ama ölçülü olmalı" diyen Nobel’li ekonomist kim?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Oyun teorisiyle ekonomiye damga vurmuş bu isim kim? Hatta filmi falan var...

6. Oyun teorisiyle ekonomiye damga vurmuş bu isim kim? Hatta filmi falan var...

7. "Malthus felaketi" diye bilinen teoriyle ünlü ekonomist Thomas Malthus hangisidir?

8. Son olarak marjinal fayda teorisiyle tanınan bu ekonomist kim?

8. Son olarak marjinal fayda teorisiyle tanınan bu ekonomist kim?

"Ekonomi mi? O da ne?"

Hmm… Anlaşılan ekonomi dünyası senin için biraz karmaşık! Muhtemelen 'Adam Smith mi? Adam mı, Smith mi?' diye düşündün. Ama üzülme! Belki de senin olayın tamamen farklı bir alan. En azından artık birkaç ünlü ekonomistin adını biliyorsun! İlk adım her zaman en zorudur. Ekonomi konuşulan ortamlarda sadece başını sallayıp 'Evet evet, Friedman da öyle diyordu zaten' diyerek paçayı kurtarabilirsin.

Ekonomi konuşulan ortamda laf atabilirim!

Fena değilsin! Ekonomistlerin çoğunu tanıyamasan da, aralarından birkaç tanesini seçip doğru cevap vermişsin. Belki ekonomi senin için hobi seviyesinde bir şeydir ya da bir ara dersi geçmişsindir ama o kadar da umursamamışsındır. Oyun teorisini duyunca 'Haa, Akıl Oyunları filmindeki adam!' diye hatırlıyor musun? O zaman iyi yoldasın!

Tek cümleyle, ekonomi benim işim!

Ekonomi dünyasında az çok yolunu bulmuşsun! Muhtemelen ekonomiyle ilgili bir şeyler okuyorsun, belki de akademik bir geçmişin var. Keynes’ten Friedman’a, Schumpeter’den Piketty’ye kadar hepsini iyi tanıyorsun. Ekonomi sohbetlerinde elini masaya koyup 'Hocam, ama bakın Hayek böyle demiyor!' diyerek tartışmaya girmekten çekinmiyorsundur.

Belki de yatırım yapmayı seviyorsun, belki de finansal krizleri analiz eden biri olarak haberleri takip ediyorsun. Kim bilir, belki ileride Nobel alacak yeni bir ekonomi teorisi de sen geliştirirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın