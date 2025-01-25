Bu Test Kakül Yaptırıp Yaptırmaman Gerektiğini Söylüyor!
Bu Test Kakül Yaptırıp Yaptırmaman Gerektiğini Söylüyor!
Arada hepimize 'Kakül kestirsem mi?' perileri geliyor. Bu cesur adımı atmak hiçbirimiz için kolay değil, biliyoruz. Bu eğlenceli testle kakül yapıp yaptırmaman gerektiğini söylüyoruz! Merak ediyorsan haydi teste!
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1. Kolay bir soruyla başlayalım... Sabah saçların nasıl olur?
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2. Kuaföre çok sık gider misin, onu da öğrenelim...
3. Saç bakımı konusunda iyi misin peki?
4. Bu saçlardan hangisi sence daha iyi?
5. Diyelim bir saç bu sene çok moda. Senin tercihin bu saç modeli olur mu?
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6. Saçını en çok nasıl kullanıyorsun?
7. Kaküller çok bakım gerektiriyor, bunu biliyor musun peki?
8. Son sorumuz... Hiç daha önce kakül kestirdin mi?
Sen tam kakül insanısın!
Sen biraz daha beklesen mi acaba?
Sen kakülden uzak dur deriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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