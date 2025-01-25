Bu Test Kakül Yaptırıp Yaptırmaman Gerektiğini Söylüyor!

Kaküller herkese yakışmıyor. Senin için de pek emin olamadık. Senin saç stilin şu anlık tam senlik zaten. Öyle acele davranarak yeni bir şey yapmana gerek yok bizce. Kakül bakımı biraz zor zaten, senin de pek uğraşasın yok. Bir de onun şekillendirmesi yok mu! Sen kendine yakışanı bulmuşsun, ama bu hiç değişmeyecek diye bir şey yok. Sana kakül yakışır eminiz ama biraz daha zamanı var gibi geliyor bize. Yine de sen bilirsin tabi! Bizce sanki senin için şimdi sırası değil gibi.