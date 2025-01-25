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Bu Test Kakül Yaptırıp Yaptırmaman Gerektiğini Söylüyor!

etiket Bu Test Kakül Yaptırıp Yaptırmaman Gerektiğini Söylüyor!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 18:31

Arada hepimize 'Kakül kestirsem mi?' perileri geliyor. Bu cesur adımı atmak hiçbirimiz için kolay değil, biliyoruz. Bu eğlenceli testle kakül yapıp yaptırmaman gerektiğini söylüyoruz! Merak ediyorsan haydi teste!

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1. Kolay bir soruyla başlayalım... Sabah saçların nasıl olur?

2. Kuaföre çok sık gider misin, onu da öğrenelim...

3. Saç bakımı konusunda iyi misin peki?

4. Bu saçlardan hangisi sence daha iyi?

5. Diyelim bir saç bu sene çok moda. Senin tercihin bu saç modeli olur mu?

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6. Saçını en çok nasıl kullanıyorsun?

7. Kaküller çok bakım gerektiriyor, bunu biliyor musun peki?

8. Son sorumuz... Hiç daha önce kakül kestirdin mi?

Sen tam kakül insanısın!

Sen kakül kestirmek için doğmuşsun, abartmıyoruz. Zaten saç bakımı konusunda çok iyisin. Kakül bakımı da seni hiç zorlamaz o yüzden. Yüzüne yakışacağına da inanıyoruz. Zaten havalısın ama kakülle bu katlanacak eminiz. Senin enerjini çok farklı boyuta çıkaracak bu kaküller. Sabahları ilk kalktığında 'Bu ne?' diye uyanacağın günler olabilir. Ama hiç korkma, senin gibi biri onları hızlıca düzene sokacaktır. Kaküllerin kombinlerine bile hava katacak. Eee o zaman ne duruyorsun şimdi tam zamanı!

Sen biraz daha beklesen mi acaba?

Kaküller herkese yakışmıyor. Senin için de pek emin olamadık. Senin saç stilin şu anlık tam senlik zaten. Öyle acele davranarak yeni bir şey yapmana gerek yok bizce. Kakül bakımı biraz zor zaten, senin de pek uğraşasın yok. Bir de onun şekillendirmesi yok mu! Sen kendine yakışanı bulmuşsun, ama bu hiç değişmeyecek diye bir şey yok. Sana kakül yakışır eminiz ama biraz daha zamanı var gibi geliyor bize. Yine de sen bilirsin tabi! Bizce sanki senin için şimdi sırası değil gibi.

Sen kakülden uzak dur deriz!

Kakül hiç senlik değil, onu baştan söyleyelim. Senin tarzına kakül pek yakışmıyor. Sen biraz daha rahatlık seven birisin. Öyle kakülün nazıyla hiç uğraşamazsın. Ona bakım yapmak, sabahki hallerini düzeltmek falan hiiiç senlik değil. Sen yataktan kalkıp saçını toplayarak hayata başlayan birisin. Kaküller sana sadece engel olur. Saçlarının şu anki özgür hali seni çok rahatlatıyor ve aslında hoşuna da gidiyor. Eee bozulmayanı düzeltmeye hiç gerek yok, öyle değil mi?

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