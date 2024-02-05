Bu Sefer İstanbul Değil: Türkiye'de Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Hangi Şehirler Önde Geldi?

Türkiye'nin yaklaşık 16 milyonluk şehirde, toplamda 5 milyon 406 bin 820 taşıt var. İstanbul'u 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir ve 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya'nın izlemesi normal.

Türkiye'de en az taşıtın bulunduğu iller de Hakkari, Tunceli ve Bayburt oldu.