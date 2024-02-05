Bu Sefer İstanbul Değil: Türkiye'de Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Hangi Şehirler Önde Geldi?
Bu Sefer İstanbul Değil: Türkiye'de Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Hangi Şehirler Önde Geldi?
Türkiye'de kayıtlı araç sayısı en kalabalık şehir olan İstanbul'da ilk sırada yer alsa da nüfusa göre değerlendirildiğinde işler değişiyor. İlk 5 sırada yer alan illerde her iki kişiye bir araç düşüyor.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2023 yılında 28,7 milyon olurken, Türkiye'de her 3 kişiye bir araç düşüyor.
En çok araç nüfusun etkisiyle İstanbul'da bulunuyor.
Nüfusa göre değerlendirilince işler değişti. İşte arabası adım atmayan şehirler belli oldu.
Çanakkale'de de oran yüzde 50,2 olurken, Aydın'da yüzde 49,9 oldu.
Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düştü.
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