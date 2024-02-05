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Bu Sefer İstanbul Değil: Türkiye'de Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Hangi Şehirler Önde Geldi?

Bu Sefer İstanbul Değil: Türkiye'de Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Hangi Şehirler Önde Geldi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 07:31

Türkiye'de kayıtlı araç sayısı en kalabalık şehir olan İstanbul'da ilk sırada yer alsa da nüfusa göre değerlendirildiğinde işler değişiyor. İlk 5 sırada yer alan illerde her iki kişiye bir araç düşüyor.

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2023 yılında 28,7 milyon olurken, Türkiye'de her 3 kişiye bir araç düşüyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2023 yılında 28,7 milyon olurken, Türkiye'de her 3 kişiye bir araç düşüyor.

Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 53'ü otomobil olurken, yüzde 15,6'sı kamyonet, yüzde 17,7'si motosiklet, yüzde 7,6'sı traktör, yüzde 3,3'ü kamyon, yüzde 1,7'si minibüs ve diğerleri de otobüsle özel amaçlı taşıtlar oldu.

En çok araç nüfusun etkisiyle İstanbul'da bulunuyor.

En çok araç nüfusun etkisiyle İstanbul'da bulunuyor.

Türkiye'nin yaklaşık 16 milyonluk şehirde, toplamda 5 milyon 406 bin 820 taşıt var. İstanbul'u 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir ve 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya'nın izlemesi normal. 

Türkiye'de en az taşıtın bulunduğu iller de Hakkari, Tunceli ve Bayburt oldu.

Nüfusa göre değerlendirilince işler değişti. İşte arabası adım atmayan şehirler belli oldu.

Nüfusa göre değerlendirilince işler değişti. İşte arabası adım atmayan şehirler belli oldu.

Yaklaşık 2 kişiye bir aracın düştüğü ilk 5 il Antalya, Muğla, Burdur, Aydın ve Çanakkale oldu. 

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 28,7 milyon olurken, Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da iki kişiden birine bir araç düşüyor.

Trafiğe kayıtlı araç sayısında önde gelen illerde Muğla'nın nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olurken araç sayısı 653 bin 606 araç sahip oranı yüzde 62,4 oldu. Burdur'da nüfus 273 bin 799 olurken, araç sayısı 160 bin 355 oran da yüzde 58,6 oldu. Antalya'da nüfus 2 milyon 688 bin 4 olurken, araç sayısı 1 milyon 449 bin 356 oran da yüzde 53,9 oldu.

Çanakkale'de de oran yüzde 50,2 olurken, Aydın'da yüzde 49,9 oldu.

Çanakkale'de de oran yüzde 50,2 olurken, Aydın'da yüzde 49,9 oldu.

Yoğunluğun en az olduğu illerden de Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düşerken, onu 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düştü.

Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düştü.

En çok otomobil bulunan illerde de Ankara dikkat çekti. Ankara'da yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor. İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 olurken, yaklaşık 4 kişiden birine 1 otomobil, İzmir'de de yaklaşık her 5 kişiden biri otomobil sahibi olarak görülüyor.

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