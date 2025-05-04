Bu Nasıl Pişkinlik? Bir Dükkanın Önüne İşeyen Adam Dükkan Sahibinin Uyarısına Rağmen İşemeye Devam Etti

Toplum içinde yaşamak elbette belli kuralları da beraberinde getiriyor. Bu kurallar, toplum içerisindeki yaşamı düzenler ve bireyler arasındaki etkileşimi kolaylaştırır. Bu kuralların varlığı, toplumun düzenli ve uyumlu bir şekilde işlemesini sağlar. Fakat bugün hala en basit toplumsal kurallardan bile bihaber olan insanlar var.

Balıkesir'de bir adam, bir dükkanın önüne işemeye başladı. Durumu gören dükkan sahibi müdahale etse de, şahıs umursamadı.