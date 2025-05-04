Bu Nasıl Pişkinlik? Bir Dükkanın Önüne İşeyen Adam Dükkan Sahibinin Uyarısına Rağmen İşemeye Devam Etti

Toplum içinde yaşamak elbette belli kuralları da beraberinde getiriyor. Bu kurallar, toplum içerisindeki yaşamı düzenler ve bireyler arasındaki etkileşimi kolaylaştırır. Bu kuralların varlığı, toplumun düzenli ve uyumlu bir şekilde işlemesini sağlar. Fakat bugün hala en basit toplumsal kurallardan bile bihaber olan insanlar var.
Balıkesir'de bir adam, bir dükkanın önüne işemeye başladı. Durumu gören dükkan sahibi müdahale etse de, şahıs umursamadı.
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Dükkan sahibi "Abi ne yapıyorsun?" diyerek cama vurdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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