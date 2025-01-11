Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Demi Moore geçtiğimiz günlerde ‘The Subtance’ filmindeki rolüyle Altın Küre’de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almış ve ödül konuşmasıyla ayakta alkışlanmıştı. 45 yıldır bulunduğu sektörde ilk defa ödül aldığını söyleyen isim aynı geceden başka bir olayla daha gündeme geldi. Kylie Jenner'ın varlığını yok sayan Demi Moore'un o anları sosyal medyaya damga vurdu. X kullanıcılarının diline düşen o anlarda neler yaşanmış gelin birlikte bakalım...
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Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler isimlerden. Toplumsal olaylara dair tepkileri, podyuma bomba gibi geri dönüşü ve aşk hayatıyla sıkça adından söz ettiren ünlü manken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Bella Hadid bu sefer bizlere "As bayrakları as as!" dedirten türden bir kareyle gündeme oturdu. Bakın dünyaca ünlü modeli hangi Türk lezzetiyle marifetlerini sergileyip bizleri şaşkına çevirdi!
2019 yılında Forbes'un 'En Genç Milyarderleri' listesine giren ve güzellik markasını kurmasıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü isim Kylie Jenner ve son yılların başarılı erkek oyuncularından, 'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet 2023 senesinden bu yana aşk yaşıyordu. İkili bu sene 82. gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katıldı. Çiftin aşk dolu halleri dikkat çekti.
Hollywood'un son dönemlerdeki en gözde çiftlerinden biri olan başarılı iki oyuncu Zendaya ve Tom Holland'tan sevindiren haber geldi. İkilinin aşkı 'Örümcek Adam' filminin setinde tanışmalarının ardından başlamıştı. Ha bugün ha yarın o yüzük takılacak derken beklenen oldu. TMZ, Zendaya ve Tom Holland'ın resmen nişanlandığını bildirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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