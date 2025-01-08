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Demi Moore'u Tebrik Etmek İsterken Görmezden Gelinen Kylie Jenner'ın Halleri Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Demi Moore'u Tebrik Etmek İsterken Görmezden Gelinen Kylie Jenner'ın Halleri Goygoyculara Malzeme Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2025 - 20:58

Demi Moore geçtiğimiz günlerde ‘The Subtance’ filmindeki rolüyle Altın Küre’de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almış ve ödül konuşmasıyla ayakta alkışlanmıştı. 45 yıldır bulunduğu sektörde ilk defa ödül aldığını söyleyen isim aynı geceden başka bir olayla daha gündeme geldi. Kylie Jenner'ın varlığını yok sayan Demi Moore'un o anları sosyal medyaya damga vurdu. X kullanıcılarının diline düşen o anlarda neler yaşanmış gelin birlikte bakalım...

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Başrollerinde Demi Moore ve Margaret Qualley'in oynadığı 'The Substance' filmi Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülmesinin ardından Altın Küre Ödül Töreninde Demi Moore'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandırdı.

Başrollerinde Demi Moore ve Margaret Qualley'in oynadığı 'The Substance' filmi Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülmesinin ardından Altın Küre Ödül Töreninde Demi Moore'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandırdı.

“45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk kez bir ödül kazanıyorum." şeklinde konuşan ve kariyerinin ilk ödülünü alan Demi Moore konuşmasıyla da yüreklere dokunmuştu.

“45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk kez bir ödül kazanıyorum." şeklinde konuşan ve kariyerinin ilk ödülünü alan Demi Moore konuşmasıyla da yüreklere dokunmuştu.

Seneye damgasını vuran filmdeki başarısını kanıtlayan Demi Moore aynı gecede başka bir olayla gündeme geldi! Kylie Jenner'la yaşadığı tuhaf durumla adınan bahsettiren Moore kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Seneye damgasını vuran filmdeki başarısını kanıtlayan Demi Moore aynı gecede başka bir olayla gündeme geldi! Kylie Jenner'la yaşadığı tuhaf durumla adınan bahsettiren Moore kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

82. Altın Küre Ödülleri'nde Demi Moore'un ödül aldıktan sonra Elle Fanning ve Timothée Chalamet ile sohbet edip Kylie Jenner’ı görmezden gelmesi gözlerden kaçmadı.

82. Altın Küre Ödülleri'nde Demi Moore'un ödül aldıktan sonra Elle Fanning ve Timothée Chalamet ile sohbet edip Kylie Jenner’ı görmezden gelmesi gözlerden kaçmadı.

Gelin o anları birlikte izleyelim

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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