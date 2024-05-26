Bu Akşam Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 185°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler

160 gram un

8 gram kabartma tozu

8 gram yumurta sarısı

30 gram yumurta akı

50 gram yaban mersini

5 gram akçaağaç şurubu

250 ml süt

25 gram bitkisel yağ

2 gram tuz

15 gram toz şeker

Yapılışı:1. Bir kapta yumurta aklarını çırpma teli ile kabarana kadar çırpın. Kabartılmış yumurta aklarını bir kenara ayırın.

2. Farklı bir kapta yumurta sarısını ve toz şekerini mikserle beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Yağ ve sütü ilave ederek çırpmaya devam edin.

3. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın. Yumurta akı karışımını spatula ile nazikçe ve beyazlık kalmayana kadar hamura katlayın.

4. Hazırladığınız muffin hamurunu sürahiye aktarın ve muffin kalıplarını yarı yüksekliğe kadar doldurun.Her bir muffin kalıbının üzerine yaban mersini (veya istediğiniz meyve) ekleyin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine muffin kaplarını yerleştirin ve 185 derecede 12 dakika pişirin.