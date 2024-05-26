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Bu Akşam Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

etiket Bu Akşam Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 19:01

Sen bize kendini ve çevrendekileri anlat, biz de onlara bu akşam hangi tatlıyı yapman gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Sevdiklerinin hangi tatlıları sevdiğini biliyor musun?

2. Tatlıyı yapmak için ne kadar zamanın var?

3. Peki mutfakta ne kadar iyisin?

4. Bu tatlılardan hangisi sana hitap ediyor?

5. Peki bir tatlı sunumu da seçer misin?

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6. Peki sütlü mü şerbetli mi?

7. Hangi masayı kurmak isterdin?

8. Son olarak senin tercihin hangisi?

Kesinlikle dondurmalı donut!

Kesinlikle dondurmalı donut!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Dondurulmuş Gıda Pişirme

Malzemeler

  • 4 donut

  • 30 gram tereyağ

  • 4 yemek kaşığı dondurma

  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

1. Bıçak yardımıyla donutları bir tarafından açın ve içini genişletin. Donutların içerisine 1 yemek kaşığı dondurma koyun.

2. Donutların kenarlarını sütle fırçalayın. Sonrasında konutları bastırarak sıkıca kapatın. 

3. Donutları dondurucuya kaldırıp 20 dakika kadar bekletin. Donutların her iki tarafına da fırçayla eritilmiş tereyağını sürün. 

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine donutları yerleştirin ve 200 derecede 4 dakika pişirin. 

5. Donutlar hazır olduğunda istediğiniz malzemeleri üzerine ekleyin ve servis edin.

Kesinlikle şekerpare!

Kesinlikle şekerpare!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Pişirme 

Malzemeler

  • 250 gram un 

  • 65 gram pudra şekeri

  • 150 gram tereyağı

  • 25 gram irmik

  • 40 gram yumurta

  • 4 gram kabartma tozu

  • 250 ml su

  • 10 gram portakal kabuğu

  • 250 gram toz şeker

  • 15 ml limon suyu

  • 50 gram yoğurt

  • 400 gram maskarpon

  • 50 gram krema

  • 10 gram limon kabuğu

Yapılışı:

1. Un, pudra şekeri, kabartma tozu, irmik ve soğuk tereyağını nar kap içerisinde karıştısın.

2. Deniz kumu kıvamına gelene kadar karıştırın. Hamur kıvamı için yumurta ve portakalı ekleyin. Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında bekletin. 

3. Kremayı hazırlamak için mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini karıştırın. Sıkma torbasına kremayı ekleyin ve buzdolabına koyun.

4. Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. İçerisine fındık koymak için parmağınızla çukur açın.

5. Ardından Philips Airfryer 7000 XXL haznesine hazırladığınız hamurları koyun ve 25 dakika 180 derecede pişirin. 

6. Şerbet için eşit miktarsa şeker ve suyu kaynatın. Ilıdıktan sonra yarım limon suyu ekleyin. Ardından hazırladığınız şekerparenin üzerine şerbet ekleyip krema ile servis edin.

Kesinlikle yaban mersinli muffin!

Kesinlikle yaban mersinli muffin!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 185°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler

  • 160 gram un

  • 8 gram kabartma tozu

  • 8 gram yumurta sarısı

  • 30 gram yumurta akı

  • 50 gram yaban mersini 

  • 5 gram akçaağaç şurubu

  • 250 ml süt

  • 25 gram bitkisel yağ

  • 2 gram tuz

  • 15 gram toz şeker

Yapılışı:1. Bir kapta yumurta aklarını çırpma teli ile kabarana kadar çırpın. Kabartılmış yumurta aklarını bir kenara ayırın.

2. Farklı bir kapta yumurta sarısını ve toz şekerini mikserle beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Yağ ve sütü ilave ederek çırpmaya devam edin.

3. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın. Yumurta akı karışımını spatula ile nazikçe ve beyazlık kalmayana kadar hamura katlayın.

4. Hazırladığınız muffin hamurunu sürahiye aktarın ve muffin kalıplarını yarı yüksekliğe kadar doldurun.Her bir muffin kalıbının üzerine yaban mersini (veya istediğiniz meyve) ekleyin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine muffin kaplarını yerleştirin ve 185 derecede 12 dakika pişirin.

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