Bu Akşam Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Hangi Tatlıyı Yapmalısın?

Hazırlanma Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 25 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Pişirme Modu: Pişirme
Malzemeler
250 gram un
65 gram pudra şekeri
150 gram tereyağı
25 gram irmik
40 gram yumurta
4 gram kabartma tozu
250 ml su
10 gram portakal kabuğu
250 gram toz şeker
15 ml limon suyu
50 gram yoğurt
400 gram maskarpon
50 gram krema
10 gram limon kabuğu
Yapılışı:
1. Un, pudra şekeri, kabartma tozu, irmik ve soğuk tereyağını nar kap içerisinde karıştısın.
2. Deniz kumu kıvamına gelene kadar karıştırın. Hamur kıvamı için yumurta ve portakalı ekleyin. Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında bekletin.
3. Kremayı hazırlamak için mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini karıştırın. Sıkma torbasına kremayı ekleyin ve buzdolabına koyun.
4. Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. İçerisine fındık koymak için parmağınızla çukur açın.
5. Ardından Philips Airfryer 7000 XXL haznesine hazırladığınız hamurları koyun ve 25 dakika 180 derecede pişirin.
6. Şerbet için eşit miktarsa şeker ve suyu kaynatın. Ilıdıktan sonra yarım limon suyu ekleyin. Ardından hazırladığınız şekerparenin üzerine şerbet ekleyip krema ile servis edin.
Yorum Yazın