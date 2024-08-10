Bronz Aldı, Güreş Kariyerini Noktaladı: Milli Güreşçi Taha Akgül Olimpiyatlarda Bronz Madalya Aldı!

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Taha Akgül, erkekler serbest 125 kilogramda Kırgızistanlı Ayaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.