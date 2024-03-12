Borsa Düştü, Bankalar Ayakta! Dolar Yükseldi, Altın Geriledi: 12 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düştü, Bankalar Ayakta! Dolar Yükseldi, Altın Geriledi: 12 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da bugün de düşüş görülürken, bankalar yükselişini korudu. ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelince dolar ve altın hareketlendi. 12 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,69 oranında 62,79 puan düşüşle 9.069,03 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Vestel (VESTL), yüzde 6,96 ile Karsan (KARSN) ve yüzde 3,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) başı çekti.
ABD'de Şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Ons altın gerileyerek, gün sonunda 2.163 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.230 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.
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