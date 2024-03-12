Borsa Düştü, Bankalar Ayakta! Dolar Yükseldi, Altın Geriledi: 12 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,35 ile Mia Teknoloji (MIATK), yüzde 5,66 ile Kordsa (KORDS) ve yüzde 4,74 ile Koza Altın (KOZAL) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.