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Borsa Düştü, Bankalar Ayakta! Dolar Yükseldi, Altın Geriledi: 12 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düştü, Bankalar Ayakta! Dolar Yükseldi, Altın Geriledi: 12 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 19:02

Borsa İstanbul'da bugün de düşüş görülürken, bankalar yükselişini korudu. ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelince dolar ve altın hareketlendi. 12 Mart Salı Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,69 oranında 62,79 puan düşüşle 9.069,03 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,69 oranında 62,79 puan düşüşle 9.069,03 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 98,2 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,85, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,32 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,93 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Vestel (VESTL), yüzde 6,96 ile Karsan (KARSN) ve yüzde 3,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 9,96 ile Vestel (VESTL), yüzde 6,96 ile Karsan (KARSN) ve yüzde 3,94 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,35 ile Mia Teknoloji (MIATK), yüzde 5,66 ile Kordsa (KORDS) ve yüzde 4,74 ile Koza Altın (KOZAL) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

ABD'de Şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD'de Şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,1 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilerine paralel yüzde 0,4 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, geçen ay yüzde 0,4 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 yukarı geldi. 

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3 artarken, yıllık yüzde 1,9 düştü; Gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Ons altın gerileyerek, gün sonunda 2.163 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.230 TL'den işlem gördü.

Ons altın gerileyerek, gün sonunda 2.163 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.230 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,22 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.410 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,64 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,06 TL'den işlem görürken, Euro/TL 35,05 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,86 olurken, Euro/dolar da 1,091 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 102,60 seviyesinde işlem gördü.

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