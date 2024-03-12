Nerede Yedin Dolarları Söyle! Merkez Bankası'nın Rezervleri Günden Güne Erimeyi Sürdürüyor

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mart haftasında 130,9 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 130,5 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 8 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 400 milyon dolar daha düşüş gösterdiği hesaplandı.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 10,6 milyar dolara ulaşacak. TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.