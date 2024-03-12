Nerede Yedin Dolarları Söyle! Merkez Bankası'nın Rezervleri Günden Güne Erimeyi Sürdürüyor
Nerede Yedin Dolarları Söyle! Merkez Bankası'nın Rezervleri Günden Güne Erimeyi Sürdürüyor
Merkez Bankası'nın adeta Necmettin Batırel'le keşfettiği 'şakkadanak' dolar satışları 2018 yılında başlamıştı. 'Kur hedeflemesi yok' denilse de rezervlerdeki erime sürüyor. Yabancı kurumların da dikkat çektiği rezerv düşüşüne eski Başekonomist Ali Hakan Kara'dan da gelen yorum ilginçti.
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Türkiye'de rezerv satışı denilince bir marka olarak ilk akla gelen Necmettin Batırel'in efsaneleşmiş "şakkanadak" dolar satışı fikriyle piyasaları şok etme planı gelir.
Rezerv deyince madem efsaneleri anıyoruz. Bu görselin bu içerikte olmaması imkansız olurdu.
Pandemi, ekonomi yönetiminde değişimler, faiz indirimleri, kurda yeni ataklar, KKM derken, rezervlerde erime sürdü.
TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 400 milyon dolar gerilediği hesaplandı.
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da sosyal medyada rezerv erimesine değindi.
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Yabancı kurumların son günlerde faiz açıklamalarına da rezerv tarafından da katılan Goldman Sachs da bu ortamda dikkat çekti.
Dönelim Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın rezerv paylaşımına.
Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
Özellikle ekonomi yönetiminin başında olan Mehmet Şimşek yorumlarda sıklıkla yer aldı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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