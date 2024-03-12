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Nerede Yedin Dolarları Söyle! Merkez Bankası'nın Rezervleri Günden Güne Erimeyi Sürdürüyor

Nerede Yedin Dolarları Söyle! Merkez Bankası'nın Rezervleri Günden Güne Erimeyi Sürdürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 16:15

Merkez Bankası'nın adeta Necmettin Batırel'le keşfettiği 'şakkadanak' dolar satışları 2018 yılında başlamıştı. 'Kur hedeflemesi yok' denilse de rezervlerdeki erime sürüyor. Yabancı kurumların da dikkat çektiği rezerv düşüşüne eski Başekonomist Ali Hakan Kara'dan da gelen yorum ilginçti.

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Türkiye'de rezerv satışı denilince bir marka olarak ilk akla gelen Necmettin Batırel'in efsaneleşmiş "şakkanadak" dolar satışı fikriyle piyasaları şok etme planı gelir.

Görselde de göreceğiniz şekilde dolar/TL'nin 3,50 olduğu günlerden 32 TL olduğu günlere geldik. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o gün de bugün de onaylamadığı rezerv satışlarının ise sürdüğü gerçeği değişmiyor.

Rezerv deyince madem efsaneleri anıyoruz. Bu görselin bu içerikte olmaması imkansız olurdu.

Rezerv deyince madem efsaneleri anıyoruz. Bu görselin bu içerikte olmaması imkansız olurdu.

2018 yılında 'Rahip Brunson' kriziyle başlayan kur atakları ekonomi ve finans camiası için sürpriz olmazken, dolar/TL 3,70 seviyesinde başladığı yılın yaz mevsiminde 7,23 seviyeleriyle rekor kırmış, yılı da 5,30 seviyesinde tamamlamıştı. 

Ekonomi ve finans camiası için sürpriz olan kısım, kurun 7 liranın üzerine çıkma hızıyla 5 lira seviyelerine inme hızı ve orada uzun süre kalması olmuştu. Münferit ataklar dışında 1 yıl boyunca kurun 5 lira seviyesinde seyretmesinin alameti farikasını ekonomistler, rezervlerde büyük eksilmeyle açıklamıştı. Kurun yaklaşık 1 yıl 5 lira seviyesinde kalmasının maliyeti 128 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Pandemi, ekonomi yönetiminde değişimler, faiz indirimleri, kurda yeni ataklar, KKM derken, rezervlerde erime sürdü.

Pandemi, ekonomi yönetiminde değişimler, faiz indirimleri, kurda yeni ataklar, KKM derken, rezervlerde erime sürdü.

Mayıs 2023 seçimlerinden hemen önce rezervler tarihi dibini gördü. Neyse ki seçim, dolar 20 TL'yi görmeden bitti. Ekonomi yönetimi değişti. Bir miktar toparlama geldi derken yeni bir seçimin kapıyı çalması rezervleri etkilemeye devam etti.

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 400 milyon dolar gerilediği hesaplandı.

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 400 milyon dolar gerilediği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mart haftasında 130,9 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 130,5 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 8 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 400 milyon dolar daha düşüş gösterdiği hesaplandı.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 10,6 milyar dolara ulaşacak. TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da sosyal medyada rezerv erimesine değindi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da sosyal medyada rezerv erimesine değindi.
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Yabancı kurumların son günlerde faiz açıklamalarına da rezerv tarafından da katılan Goldman Sachs da bu ortamda dikkat çekti.

Yabancı kurumların son günlerde faiz açıklamalarına da rezerv tarafından da katılan Goldman Sachs da bu ortamda dikkat çekti.

Türkiye'de portföy çıkışı eğilimiyle TCMB'nin rezervlerindeki düşüşe dikkat çeken Goldman Sachs ekonomistleri, seçimden sonra normalleşme olacağını öngördüler. 

BloombergHT'nin aktardığına göre, TCMB'nin döviz pozisyonundaki bozulma, 'seçimler nedeniyle yaşanan sermaye çıkışları, mevsimsel olarak zayıf seyreden cari işlemler dengesi ve vadesi gelen döviz korumalı hesapların yurt dışında dövize dönmesi' gibi faktörlerle açıklanırken, çıkışların boyutu şaşırtıcı olsa da 'bunların geçici olduğunu ve seçimlerden sonra normalleşeceğini düşündükleri' belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, faiz artışına da TCMB'nin seçimlerden yapılacak olan bir sonraki faiz (PPK) toplantısında sermaye çıkışlarında denge için artırım yapması olasılığının arttığı şeklinde değindi.

Dönelim Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın rezerv paylaşımına.

Dönelim Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın rezerv paylaşımına.
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Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
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Özellikle ekonomi yönetiminin başında olan Mehmet Şimşek yorumlarda sıklıkla yer aldı.

Özellikle ekonomi yönetiminin başında olan Mehmet Şimşek yorumlarda sıklıkla yer aldı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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