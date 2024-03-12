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Cari Denge Şaşırtmadı: Ödemeler Dengesi Açık Verdi

Cari Denge Şaşırtmadı: Ödemeler Dengesi Açık Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 10:22

Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti.

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Ödemeler Dengesi verisi, Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Foreks Haber anketinde beklenti 2,55 milyar dolar açık alacağı yönündeydi.

Ödemeler Dengesi verisi, Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Foreks Haber anketinde beklenti 2,55 milyar dolar açık alacağı yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.595 milyon ABD doları fazla verdi.

Yıllıklandırılmış bazda cari açık 37,52 milyar dolar oldu.

Açıklamada, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.448 milyon ABD doları olduğu belirtilirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon ABD doları seviyesinde, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon dolar oldu.

Açıklamada, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.448 milyon ABD doları olduğu belirtilirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon ABD doları seviyesinde, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 ve 44 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon ABD doları olurken, portföy yatırımları 1.086 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.422 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.063 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.063 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1.699 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.702 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 6.207 milyon ABD doları net azalış olduğu açıklandı.

Resmi rezervlerde bu ay 6.207 milyon ABD doları net azalış olduğu açıklandı.
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