Cari Denge Şaşırtmadı: Ödemeler Dengesi Açık Verdi

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 1.699 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.702 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.