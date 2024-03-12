Cari Denge Şaşırtmadı: Ödemeler Dengesi Açık Verdi
Cari Denge Şaşırtmadı: Ödemeler Dengesi Açık Verdi
Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti.
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Ödemeler Dengesi verisi, Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Foreks Haber anketinde beklenti 2,55 milyar dolar açık alacağı yönündeydi.
Açıklamada, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.448 milyon ABD doları olduğu belirtilirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon ABD doları seviyesinde, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon dolar oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.063 milyon ABD doları net artış kaydetti.
Resmi rezervlerde bu ay 6.207 milyon ABD doları net azalış olduğu açıklandı.
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