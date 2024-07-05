Bodrum'da Unutulmaz Bir Akşam Yemeği Yemek İsteyenler İçin Bodrum'un En Şık Restoranları

Japon mutfağının uluslararası temsilcisi ve ödüllü restoranı olan Zuma, benzersiz bir yemek deneyimi edinmek isteyenlerin ilgisini çekecek bir işletmedir. İmza yemeklerinden olan; Miso Marineli Morina Balığı, Akya Balığı Sashimi ve Istakoz Tempura menünün denenmesi gereken lezzetleridir. Hafta sonları ise konuk Dj performanslarıyla misafirlerin hem lezzet hem de eğlence bakımından şölen yaşatıyor.

Adres: Yalıkavak, Yalikavak Marina, Çökertme Cad. no:36, Bodrum/Muğla