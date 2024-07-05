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Bodrum'da Unutulmaz Bir Akşam Yemeği Yemek İsteyenler İçin Bodrum'un En Şık Restoranları

Bodrum'da Unutulmaz Bir Akşam Yemeği Yemek İsteyenler İçin Bodrum'un En Şık Restoranları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 14:28

Türkiye'nin en popüler uğrak bölgelerinden biri olan Bodrum'da yemek yemek ayrı bir deneyimdir. Çünkü Bodrum yeme içme kültürü bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Sadece Ege ve Türk mutfağı değil, ayrıca dünyanın dört bir yanından kültürel mutfakları tadabileceğiniz Bodrum'un en iyi restoranlarını sıraladık. Peki Bodrum'da nerede yemek yenir?

Buyrun...👇

Bodrum'da Nerede Yemek Yenir?

Bodrum'da Nerede Yemek Yenir?

Bodrum, yaz geldiğinde birçok kişinin uğrak yerlerinden bir tanesi. Tam anlamıyla bir turist cenneti olan Bodrum'da yemek yenilecek yerler merak ediliyor. Eğer sizler de merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım👇

1. Orfoz

1. Orfoz

Orfoz 8 masalık butik bir restorandır. Genel olarak kabuklu deniz ürünlerinin servis edildiği bir işletmedir. Kabuklu deniz ürünlerinin yanı sıra oldukça lezzetli balıkları da menünün en çok tercih edilenlerindendir. Bunun yanı sıra Orfoz'un en çok tercih edilen lezzetleri arasında Sardalya, ahtapot ızgara ve parmesanlı istiridye yer alıyor. Son olarak Orfaz'a gitmeyi düşünürseniz tadım menüsünü tercih ederek şefin bütün lezzetlerini deneyimleme şansını yakalayabilirsiniz.

Adres: Kumbahçe, Zeki Müren Cad. No:13, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Müthiş bir deneyim.. kabuklu deniz mahsulleri konusunda dünyanın bir çok yerinde deneyim sahibi olmuş biri olarak söylemeliyim ki Türkiye'de zirveye oynayabilir. Tadım menüsüne ek olarak deniz kestanesi istiridye aldık.

2. Ege'de Maya

2. Ege'de Maya

Birçok deniz ürününün servis edildiği mekan, Bodrum'da yemek yemek isteyenlerin en uğrak noktalarından biri. Burada hem ailenizle hem de arkadaşlarınızla gönlünüzce vakit geçirebilirsiniz.

Adres: Adliye Sk., Çarşı, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi yorumu: Karşılama, servis ve atmosfer gerçekten uzun zamandır görmediğimiz kadar iyi ve profesyonelceydi. Bayram nedeniyle oldukça yoğun olmasına rağmen servis hiç aksamadı. Yediğimiz her şey inanılmaz lezzetliydi. Bodrum’da maalesef artık çok sık rastlanmayan; kaliteli ürün kullanımının ve lezzetin çok ön planda olduğu bir meyhaneydi. 

3. Hollywood Lounge & Cafe

3. Hollywood Lounge & Cafe

Bodrum'da kısa soluklu bir yemek molası mı vermek istiyorsunuz? Bu mekan tam size göre! Hem yemek çeşitliliği hem de lezzet açısından turistlerin sevdiği mekanlardan biri olan Hollywood Lounge & Cafe'yi siz de çok seveceksiniz!

Adres: Hollywood Lounge & Cafe, Gümbet, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi yorumu: Güleryüzlü ve sıcak yemekleriniz ve eğlenceli şovlarınıza bayıldık her şey için teşekkürler çok güzeldi en kısa zamanda yine geleceğiz...

4. Sultan Bahçe Restaurant

4. Sultan Bahçe Restaurant

Hem atmosferiyle hem de birbirinden farklı lezzetleriyle gelen kişilerin son derece memnun kaldığı bu restoranda birbirinden farklı içecek seçenekleri de bulunuyor.

Adres: Hollywood Lounge & Cafe, Gümbet, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Tam bir aile işletmesi kahvaltıda A'dan Z'ye düşünülmüş her şey...

5. Hakkasan Bodrum

5. Hakkasan Bodrum

Bodrum'da Mandarin Otel'in içerisinde yer alan Hakkasan, dünyaca ünlü modern Çin restoranı olarak misafirlerine deniz manzarası eşliğinde Uzak Doğu'nun enfes lezzetlerini sunuyor.

Adres: Gölköy Mahallesi, 314 Sokak No.10, 48483 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Servis mükemmel çalışanlar cana yakın ve nazik. Mutfağı çok lezzetli. Ördek salatasını mutlaka deneyin, bir salatanın bu kadar lezzetli olabileceğini bilmiyordum ve tabii ki manzara muhteşem.

6. Bamboo House

6. Bamboo House

Bambularla kaplı bu mekanda, dünyanın dört bir yanından her çeşit mutfağı deneyebilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla fotoğraflar çekilebilir ve birçok anı biriktirebilirsiniz.

Adres: Zengin Hüseyin Sokak No:21, Bodrum City

Ziyaretçi Yorumu: Bir daha gelmek istiyorum. Atmosferi, çalışanları, yemekleri... Anlatılmaz yaşanır!

7. Isola Manzara Gardens

7. Isola Manzara Gardens

Isola Manzara Gardens, METT Hotels & Resorts içerisinde yer alan İtalyan mutfağını kendi tarzıyla yorumlayan bir restorandır. Hem muhteşem hem de modern menüsüyle adından da anlaşılacağı üzere manzara karşısında misafirlerini ağırlıyor. 

Adres: Eskiçeşme, Değirmenler Mevkii, HAREMTAN COVE, Haremtan Sok. 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Bodrum'da geldiğim en iyi mekanlardan bir tanesiydi. İster mekan dekorasyonu ve manzara güzelliği olsun isterse de yemeklerin lezzeti olsun 4/4'lük bir yerdi. Her şey inanılmaz lezzetli ve fine dining conseptine göre fazlasıyla doyurucuydu. Bir de üstüne aşırı kaliteli. Servis elemanları olunca çok memnun kalarak ayrıldık.

8. Brava Bodrum

8. Brava Bodrum

Akdeniz ve Asya'nın mutfağından esinlenen Brava, Latin Amerika menüsünde en çok Peru tatları öne çıkıyor. Ayrıca Brava'da, şef Diego Muñoz öncülüğünde lezzetler misafirlere sunulmaktadır. En çok sevilenleri ise wok yemekleri ve ortak tabaklar'dır.

Adres: Dirmil Mahallesi, Balyek Cad. No:5A, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Signature kokteylleri cok guzel, ara sıcak ve başlangıçları görevli hanımefendi yardımıyla seçtik gayet güzellerdi, ana yemekte kuzu ve Dülger başlığı tercih ettik. Kuzu açık ara çok güzeldi. Ekip sıcakkanlı ve rahattı. Müzik ve ambiyans güzeldi.

9. Malva

9. Malva

Sıradaki adresimiz Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Ege mutfağında. Eğer Ege lezzetlerini seviyorsanız Malva denenmesi gereken restoranlardan biridir. Malva, malzemelerini yalnızca Muğla ve civarından temin etmektedir. Günbatımı eşliğinde yemek yemek için güzel bir alternatif olabilir. Ayrıca restoranda yemek sonrası özel isimlerin canlı performansları da oluyor. 

Adres: Torba, Kaynar Cad. No:15, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Restoran çok güzeldi.. Yemek manzara harika.. Personel çok iyiydi. Bizimle ilgilenen Ali Bey çok iyiydi kendisine tekrar teşekkür ederiz. Her şey harikaydı. 👍🏻

10. Anhinga By OD

10. Anhinga By OD

Anhinga By OD, Osman Sezener'in hazırladığı Akdeniz mutfağının lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Bu restorana Türkbükü'nden tekne seferleriyle de ulaşım sağlanabiliyor. Anhinga by OD, kaliteli yemekleriyle üs düzey hizmet veren restoranlardan biridir.

Adres: Unnamed Road, Bozbük/, 48200 Milas/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Ambiyans gayet güzel, yemekler lezzetli, genellikle yabancılar bulunuyor, fiyatlar ise tabii ki yüksek.. Sahilde kutlamadan kalan ateş de bize bonus oldu. Tekrar gidilebilir...

11. Kitchen Bodrum

11. Kitchen Bodrum

Restoran Bodrum'un en iyi otellerinden biri olan The Bodrum Edition’ın içinde yer alıyor. Yerel lezzetlerden oluşan mutfağında; çiftliklerden elde edilen otlar, salata yeşillikleri ve sebzelerin yanı sıra balık ve et çeşitleriyle zengin bir menüye sahiptir.

Adres: Dirmil Mahallesi, Balyek Cad. No 5A, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Ortam oldukça nezih... Şef, garson ve diğer bütün personeller çok ilgili, güler yüzlü ve kibar. Özellikle Şef Muhammet Karaaslan'ın yemekleri levrek, fırın ve Ege otlu ekmeği muhteşem. Çok memnun kaldık.

12. Marina Yacht Club

12. Marina Yacht Club

Marina Yacht Club'ta 3 tane farklı lezzette restoran bulunuyor. İtalyan mutfağı arayanlar için  Caffé Del Corso en favori mekandır. Yacht Club'un ikinci  restoranı Club Restaurant’ta ise Türk ve dünya mutfağından lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Son olarak Roof Marine’de ise Akdeniz mutfağından seçilmiş lezzetlere ulaşabilirsiniz. 

Adres: Marina Yacht Club Milta Bodrum Marina, Neyzen Tevfik Cad. No:5, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Her zaman eğlenceli...Belli bir kalite standartını hem yemek hem de eğlence olarak yıllardır koruyorlar. Hiç şüphe etmeden gidilebilecek bir yer.

13. Günay Restaurant

13. Günay Restaurant

Denize sıfır konumuyla Günay Restaurant, ünlü isimlerin sahne aldığı bir mekandır. Güzel bir akşam yemeği ve eğlenceli bir gece geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği müesseselerden biridir. 

Adres: Yalıkavak, Çökertme Cad. No:22, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Yemekleri harika personel ilgili ve alakalıydı. Geceyi Ebru Gündeş'in güzel bir müzik resitaliyle bitirdik. İlk fırsatta tekrar gideceğiz.

14. Paper Moon

14. Paper Moon

İlk olarak isimini İstanbul'da duyuran Paper Moon, yeni şubesiyle Bodrum'da karşımıza çıkıyor. İtalyan mutfağının özel lezzetlerini kaliteli bir mekanda, sakin ve huzurlu atmosferin içinde sunan bir işletmedir. 

Adres: Gümbet, Erguvan Sok. No:1, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Harika servis, mükemmel hizmet ve bir hayli lezzetli yemekler. Eee her şeyin bir bedeli var. Biraz pahalı dolayısıyla...

15. The Galliard Cove House

15. The Galliard Cove House

The Galliard Cove House'un lezzetli yemeklerine ve kokteyllerine eşsiz gün batımı manzarası eşlik ediyor. Mekan konsept olarak bohem ve doğayla iç içe bir ambiyansa sahip. Menüsünü ağırlıklı olarak deniz mahsülleri oluşturmaktadır. 

Adres: Dirmil Mahallesi, Frank Azmağı Cad. No:23, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Bodrum'da gün batımını keyifle izleyebileceğiniz bir mekan. Atmosfer olarak çok samimi Fine&Dining bir restaurant. Fiyatlar Bodrum Yalıkavak ortalamasında. Yemekleri hakkında yorumum yok. Kokteylleri çok başarılı. Mekanın mimarisi çok güzel. Her köşesi ayrı bir fotoğraflık bir mekan. Garsonları çok ilgiliydi. Çok güzel ağırladılar. Tekrar gidilecek mekanlar arasına eklendi benim için.

16. Folie Restaurant

16. Folie Restaurant

Doğanın içinde yer alan Haremtan koyunda bulunan Folie, eşsiz konsepti ve dekorasyonuyla üç farklı alandan oluşmaktadır. Bu alanlar; denize karşı güneşlenme platformu, havuzlu kabanalar ve restoran bölümüdür. Mutfağında Akdeniz esintilerine rastlayacağınız Folie'de; Tuna Tartar, Karidesli Spagetti ve tatlı ekşi soslu menünün denenmesi gerekenlerinden.

Adres: Eskiçeşme, Değirmenler Mevkii, HAREMTAN COVE, Haremtan Sok. 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Yemekleri harika, bölgenin en iyi Bach clup'ı herhâlde. Çalışanları olsun manzarası, atmosferi her şeyi mükemmel. İnsan kendini cennette hissediyor. Tavsiye ederim. Fiyatlarına yüksek diyebilirsiniz ancak böyle bir ortamda keyif almanın bedeli olarak bence gayet normal... FOLIE restauranta teşekkürler.

17. WU Yalıkavak

17. WU Yalıkavak

Bodrum'un en gözde mekanlarının yer aldığı Yalıkavak'ta bulunan Wu, sade ve şık dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra mekan, sushi ve kokteylleri ile ön plana çıkmaktadır. Uzak doğu mutfağına ilginiz varsa bu restoranı sizin için önerebiliriz. Ayrıca mekanda gece yarısı itibariyle hareketli saatler başlıyor. 

Adres: Dirmil Mah, Şendoğan Cad. No:7, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Sushi ve kokteyllerini gayet beğendik. Mimarisi ilginç ve güzel. 2 kişilik oturma alanını pek keyifli bulamadık ama özellikle 3-4 kişiyseniz mekanın ortasında daha rahat ve ferah masaları kullanabilirsiniz. Spicy shrimp rocks, double crunchy sushi ve kokteyllerden Kenshi (acı seviyorsanız) favorimiz. Dynamite roll başta spicy shrimps yediyseniz biraz tekrar oluyor, ceviche roll’da güzel sunumu ile denenebilir.

18. Barbarossa

18. Barbarossa

Ege bölgesinin kendine özgü malzemeleri ve yemekleri, Barbarossa'nın lezzetlerini oluşturun ana maddesidir. Barbarossa, Ege'nin geleneksel malzemeleriyle, dokularıyla ve lezzetleriyle şef Dimitris Nikolis'in yemek anlayışının buluştuğu bir yerdir. Bir diğer şubesi ise Yunanistan'ın Paros Adası'nda bulunuyor. Ayrıca mekanda yemeklere Yunan müzikleri eşlik ediyor. 

Adres: Gümbet, Asarlik Mevkii, Adnan Menderes Cad. No: 89, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Bodrum'un sıra dışı otellerinden biri olan Caresse'nin rüya gibi sahilinde, fazlasıyla mutlu eden bir Yunan restoranı. Yunan restoranı derken sözde değil, merkezi Paros Adası'nda olan gerçek bir Yunan restoranı. Menüsüyle, servisiyle, ambiyansıyla, ve müşteri kalitesiyle, Bodrum'un çok özel seçeneklerinden biri diyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum.

19. Eleos Bodrum

19. Eleos Bodrum

İstanbul'daki iki şubesinin ardından lokasyon olarak Bitez'e şube açan Eleos restoran, deniz mahsulleri, balıkları ve mezeleri ile ön plana çıkıyor. 100 kişilik kapasiteye sahip olan mekan oldukça ferah ve oldukça şık bir dizayna sahiptir. Mezelerinden;  Fava, Ayvalık usulü kabak, levrek marin, tütsülenmiş uskumru... Ara sıcaklarından ise; kremalı ıstakoz kavurma, ahtapot ızgara, çedarlı karides kesinlikle menünün denenmesi gereken lezzetlerinden...

Adres: Bitez, 2156 Sok No:12, 48470 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Harika bir ambiyans. Her şey çok güzel. Mezelerin porsiyonu gayet yeterli; lezzet on numara. Çalışanların hepsi mi güler yüzlü olur. Menü çok zengin; fiyat ürünlere ve Bodrum’un diğer mekanlarına göre çok başarılı. İkramlar çok fazla. Mutlaka deneyin!

20. Kurochan by İOKİ

20. Kurochan by İOKİ

Kurochan by İOKİ, menüsünde Peru lezzetlerinden esinlenen ve kendine özgü sushi'leri misafirlerine sunan bir restorandır. Japon mutfağının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Kuruchon'da; Tempura, noodle, Nepalli şeflerin özel sunumu ve şovlarıyla servis edilen lezzetlerdendir. Bu muazzam yemeklere Japon birası, sake, yerel ve uluslararası şaraplar eşlik ediyor. Ayrıca şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, restoran tamamen doğal, hafif, taze ve sağlıklı yemeklerden oluşuyor. 

Adres: Cennet Koyu, Çomça Mevkii, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Hayatımda yediğim en güzel uzak doğu mutfağı, fiyatlar euroyla, tedarikli gidin. Dynamite shrimp tavsiye ederim.

21. DAZE

21. DAZE

Türkbükü'nde No:81 otelin içinde yer alan Daze, Akdeniz mutfağından esintilerle menüsünü oluşturuyor. Denize karşı misafirlerini ağırlayan Daze; Karabiga karidesi, Kuzu sırtı, Panna cotta ve orman meyveleri ile öne çıkan bir restorandır.

Adres: Göltürkbükü, Göltürkbükü mah. Keleşharım Cad. 104. Sok. No, D:6, 48483 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Deniz, yiyecek ve içecek, müzik, servis her şey harikaydı. Kesinlikle tekrar tekrar geleceğim.

22. Kurul Bitez

22. Kurul Bitez

Sıradaki restoranımız Bitez'de... Kurul, kendine has tasarımı, özgün lezzetleri ile Bodrum'un son zamanlarda ses getiren mekanlarından biridir. Şeftali Rüyası, Yeşil Yoğurtlu Cacık, Çıtır Antep Beyti, Haşhaş Kebabı ve Dert Alan menünün denenmesi gereken lezzetlerindendir. 

Adres: Bitez mahallesi 1936 Sok. No:2, 48470 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Bodrum Bitez köyde, şık bir mekan. Kebap çeşitleri tam kıvamında. Servis çok iyi.. Ambians ve şömine muhteşem. Yemek esnasında hafif bir müzik ile sohbetli ve lezzetli bir yemek yiyorsunuz. Fiyatları normalin biraz üstünde olmasına rağmen gidilmesi gereken bir yer. Huzurlu ve güzel bir mekan.

23. Dereköy Lokantası

23. Dereköy Lokantası

Dereköy lokantası adı gibi özgün bir şekilde Ege'nin otları ve yerel ürünler ile Türk mutfağının lezzetlerini servis eden bir işletmedir. Çibesli enginar, Bal kabaklı mor Bodrum biberli Atom, ballı gemici böreği, otlu ciğer menünün bazı lezzetlerinden...

Adres: Dereköy, Derekoy Yolu No:133, 48960 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Ortam, yemekler, servis, her şey harikaydı. Bodrum'un kalabalığından kaçmak ve güzel bir yemek deneyimi yaşamak için mükemmel bir yer. Mezelere meze demek büyük bir emeği görmezden gelmek olur, hepsi üzerine düşünülmüş ve farklı tatların bir araya getirilmesiyle oluşan lezzet bombaları...

24. Memedof

24. Memedof

Marina ve Yalıkavak'ta iki şubesi bulunan Memedof, 2001 yılından itibaren lezzetini ve kalitesini bozmadan bu günlere kadar gelmeyi başaran restoranlardan biridir. Ege ürünleri ve lezzetlerinden oluşan Memedof, zengin menüsüyle dostlarınızla vakit geçirebileceğiniz, gün batımının keyfini çıkarabileceğiniz kaliteli bir restoranlardandır.

Adres: Yalıkavak Gerişaltı mevkii, Çökertme Cad. No:42, Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Gün batımı manzarası şahane, yemekler çoook lezzetli, çalışanların nezaketi ve ilgisi de üst seviyede... Biz çok mutlu olduk, iyi ki gelmişiz dediğimiz mekânlardan biri🤗

25. Fiko Ocakbaşı

25. Fiko Ocakbaşı

Bodrum'da kebap yemek isteyenlerin ilk aklına gelen restoranlardan biridir. İstanbul Yeniköy'de de şubesi olan Fiko Ocakbaşı, ambiyansı, sunumu ve kalitesi ile müşteri memnuniyeti yüksek olan bir işletmedir. Lezzetine doyum olmayan spesiyalleriyle müşterilerini müdavimi yapan Fiko, denize sıfır konumuyla da Bodrum'un eşsiz maviliğinde akşam yemeğinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Adres: Geriş Mahallesi, Çökertme Cad. No:48, 48990 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Çok iyi mekan mezeler, ara sıcaklar, ana yemekler harikaydı hele ki çalışanların servis hizmeti inanılmazdı. Bodrum'a 9 gün geldim 8 akşam'ı orada geçti. Mükemmel restoran herkese tavsiye ederim.

26. Kavanoz Yalıkavak

26. Kavanoz Yalıkavak

Mekan bohem havasıyla, rahat ortamıyla gün batımını izleyebileceğiniz Yalıkavak'ta gidilmesi gereken yerlerdendir. Kokteyl ve yemekleri ile lezzet şöleni yaşatmayı başaran bir restorandır. Dana Yanak, Istakoz Spagetti, Yabani Mantar Kavurma, Midyeli Kabak Çiçeği Tempra menünün denenmesi gereken lezzetlerindendir.

Adres: Yalıkavak, Barış Cad. No:3, 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Kokteylleri inanılmaz derecede lezzetli ve muhteşem. “Dağlar Kızı Reyhan” ve “Sarışın” isimli kokteyllerini mutlaka denemelisniz. Servisin oldukça başarılı olduğu mekan, ayrıca Yalıkavak’fa görebileceğiniz en güzel güneş batışı manzarasına sahip.

27. ATTIKO Bodrum

27. ATTIKO Bodrum

METT Hotel & Beach Resort'un içerisinde yeni açılan bir restorandır. Muhteşem deniz manzarasına doğru konumlanan harika konseptiyle ATTIKO, menüsünde Pan Asya mutfağından izler taşıyor. Ayrıca leziz yemeklerinin yanı sıra misafirlerine eşsiz konseptiyle Dolunay partisi gibi çeşitli eğlenceler eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatmayı başarıyor. 

Adres: Eskiçeşme, Değirmenler Mevkii, Haremtan Sok. 48400 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Yeni açılmış, her şey sıfır. çalışanlar çok kibar. yemekler kaliteli. her şey mükemmeldi. herkese tavsiye ederim. 10 üzerinden 10.

28. Fenix Bodrum

28. Fenix Bodrum

Yalıkavak Marina'da zengin menüsüyle misafirlerini keyifli bir ortamda Dj performansıyla ağırlayan Fenix, misafirlerini tropikal bir ortamdaymış gibi hissettiren bir dekora sahiptir. Menüsünün en çok öne çıkanları; 'Kavun Salata, Dana Yanak, Yumuşak Kabuklu Yengeç, Solterito, Beef Tataki ve Izgara Deniz Levreği'dir. Fenix, kaliteli yemek, iyi müzik ve şık ambiyansıyla Bodrum’daki en popüler yeme-içme ve eğlence mekanı olma iddiasını korumayı başarıyor. 

Adres: Yalıkavak Marina Yalıkavak Beldesi AE Blok -1, 48990 Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Gerçekten kaliteli güzel bir mekan çalışanları güler yüzlü ve ilgili. Fiyatlara gelince bu hizmet karşılığında ödenen miktar tatmin edici.

29. Zuma

29. Zuma

Japon mutfağının uluslararası temsilcisi ve ödüllü restoranı olan Zuma, benzersiz bir yemek deneyimi edinmek isteyenlerin ilgisini çekecek bir işletmedir. İmza yemeklerinden olan; Miso Marineli Morina Balığı, Akya Balığı Sashimi ve Istakoz Tempura menünün denenmesi gereken lezzetleridir. Hafta sonları ise konuk Dj performanslarıyla misafirlerin hem lezzet hem de eğlence bakımından şölen yaşatıyor.

Adres: Yalıkavak, Yalikavak Marina, Çökertme Cad. no:36, Bodrum/Muğla

Ziyaretçi Yorumu: Şahane mekan. Bodrumun ilk 3 ünde kesinlikle. Sushileri muhteşemdi. Kokteyller öyle.. Müzik ayrı güzel çalışanlar ayrı güzel.. Herkes çok ilgili ve güler yüzlü. Eksik bulamadım muazzam. Aldığı parayı hakeden ender yerlerden.

30. MammaDrau

30. MammaDrau

İtalyan restoran MammaDrau, Türk ve Akdeniz tatlarını Sicilya lezzetleriyle birleştirerek muazzam yemekler çıkartan bir müessesedir. Mekanda dekorasyon olarak Akdeniz ve Sicilya'nın harmanlanmış zarif ambiyansı mekana ayrı bir hava katmaya başarmış. Menüdeki; Levrek, Sultano usulü tavuk, Sicilya usulü T-bone akşam yemeği için en güzel alternatiflerin başında geliyor.

Adres: Kızılagac Mahallesi, Hacıgiden Cad. No: 33/1, 48401 Bodrum/Muğla

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Mete Korkmaz

Bodrum'un yerlisiyim bodrum tamemen lüks oldu bizi bile zorluyor iç tarafa göç edenler oldu insanların gelip yaşamasından rahatsız değilim ama nasıl araba ku... Devamını Gör