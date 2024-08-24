Bizi Buraya Işınlayın! Jetski Sürüşüyle Boğazın Büyüleyen Güzelliğinin Tadını Çıkaranlar İmrendirdi

İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğinin tadına varabilmek için birçok etkinlik yapılabiliyor. Bunlardan biri de jetski turları. Boğazda jetski turuna çıkan bir ekibin görüntüleri ise sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İstanbul güzelliğiyle şiirlere konu olan, etkisinden çıkamadığımız bir şehrimiz. Boğazın şehre kattığı hava kelimelerle anlatması zor türden.
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Jetski turuna çıkan adam da o anları kaydetmesiyle birlikte hepimizi imrendirdi.
İşte o anlar 👇
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