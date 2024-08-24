Görüş Bildir
Haberler
Video
Bizi Buraya Işınlayın! Jetski Sürüşüyle Boğazın Büyüleyen Güzelliğinin Tadını Çıkaranlar İmrendirdi

Bizi Buraya Işınlayın! Jetski Sürüşüyle Boğazın Büyüleyen Güzelliğinin Tadını Çıkaranlar İmrendirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 13:08

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğinin tadına varabilmek için birçok etkinlik yapılabiliyor. Bunlardan biri de jetski turları. Boğazda jetski turuna çıkan bir ekibin görüntüleri ise sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul güzelliğiyle şiirlere konu olan, etkisinden çıkamadığımız bir şehrimiz. Boğazın şehre kattığı hava kelimelerle anlatması zor türden.

İstanbul güzelliğiyle şiirlere konu olan, etkisinden çıkamadığımız bir şehrimiz. Boğazın şehre kattığı hava kelimelerle anlatması zor türden.

Jetski turuna çıkan adam da o anları kaydetmesiyle birlikte hepimizi imrendirdi.

Jetski turuna çıkan adam da o anları kaydetmesiyle birlikte hepimizi imrendirdi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın