Sen kesinlikle sağlıklı yaşam, spor ve motivasyon konusunda tutkulu bir insansın. Pamela'nın sağlıklı yaşam tarzı, egzersiz rutini ve yemek tarifleriyle sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Fiziksel sağlığın kadar mental sağlığına da önem veriyorsun ve bu, seni çevrendeki insanlara da ilham veren bir lider yapıyor. Kendini her gün daha güçlü ve sağlıklı hissetmek için her fırsatı değerlendiriyor ve insanlara pozitif bir etki bırakmayı amaçlıyorsun. Çevrendeki insanları sağlıklı yaşam konusunda motive etmek, senin için bir yaşam biçimi.