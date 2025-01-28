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Bize Kendinden Bahset, Ruh İkizin Olan Influencer'ı Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Ruh İkizin Olan Influencer'ı Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 19:31

Bize kendinden bahset, sana en yakın ruh ikizini bulalım! Hangi tarz, hangi enerji seni yansıtıyorsa, o influencer senin gibi biri olabilir. Hazırsan, ruh ikizini keşfetmeye başlayalım!👇

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1. İlk soruyla başlayalım, hangisi senin için daha önemli?

2. Hangi ruj bu makyaja daha çok uyar?

2. Hangi ruj bu makyaja daha çok uyar?

3. Sosyal medyada en çok ne tür paylaşımlar yaparsın?

4. Şimdi de bu tatlılardan birini seç!

5. Bir rekabet söz konusu olduğunda hangi özelliğin daha çok öne çıkıyor?

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6. Bu çikolatalardan birini daha çok seviyorsundur.

7. Birini tercih edecek olsan hangi havayı seçerdin?

8. Son olarak, spor konusunda ne kadar istikrarlısın?

Pamela Reif

Pamela Reif

Sen kesinlikle sağlıklı yaşam, spor ve motivasyon konusunda tutkulu bir insansın. Pamela'nın sağlıklı yaşam tarzı, egzersiz rutini ve yemek tarifleriyle sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Fiziksel sağlığın kadar mental sağlığına da önem veriyorsun ve bu, seni çevrendeki insanlara da ilham veren bir lider yapıyor. Kendini her gün daha güçlü ve sağlıklı hissetmek için her fırsatı değerlendiriyor ve insanlara pozitif bir etki bırakmayı amaçlıyorsun. Çevrendeki insanları sağlıklı yaşam konusunda motive etmek, senin için bir yaşam biçimi.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Sen kesinlikle modaya tutkuyla bağlı, şık ve özgür bir kişiliksin! Chiara'nın tarzı, zarafeti senin seçimlerinle oldukça uyuşuyor. Onun gibi, sen de hayatını her anını stil ve zarafetle yaşıyorsun. Seyahat etmeyi seviyorsun, yeni yerler keşfetmek senin için bir tutku ve modayı her zaman bir araç olarak kullanarak kendini ifade ediyorsun.

Zoe Sugg

Zoe Sugg

Büyük ihtimalle senin  ruh ikizin Zoella! Sıcak, samimi ve her zaman içten bir kişilik taşıyorsun. Zoella, güzellik, yaşam tarzı ve kişisel bakım konularında çokça içerik üretiyor ve senin de bunlara olan ilgin çok fazla. Senin için küçük ama özel şeyler önemli: Bir yüz maskesi, rahat bir kitap okuma günü ya da sabah kahveni yudumlarken izlediğin rahatlatıcı videolar gibi. Duygusal zekân ve empatinle çevrendeki insanlara ilham veriyorsun.

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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