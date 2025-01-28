Bize Kendinden Bahset, Ruh İkizin Olan Influencer'ı Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Ruh İkizin Olan Influencer'ı Söyleyelim!
Bize kendinden bahset, sana en yakın ruh ikizini bulalım! Hangi tarz, hangi enerji seni yansıtıyorsa, o influencer senin gibi biri olabilir. Hazırsan, ruh ikizini keşfetmeye başlayalım!👇
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1. İlk soruyla başlayalım, hangisi senin için daha önemli?
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2. Hangi ruj bu makyaja daha çok uyar?
3. Sosyal medyada en çok ne tür paylaşımlar yaparsın?
4. Şimdi de bu tatlılardan birini seç!
5. Bir rekabet söz konusu olduğunda hangi özelliğin daha çok öne çıkıyor?
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6. Bu çikolatalardan birini daha çok seviyorsundur.
7. Birini tercih edecek olsan hangi havayı seçerdin?
8. Son olarak, spor konusunda ne kadar istikrarlısın?
Pamela Reif
Chiara Ferragni
Zoe Sugg
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