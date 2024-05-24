Bize Kendinden Bahset, Cilt Bakımı Rutinini Tahmin Edelim!
Bize Kendinden Bahset, Cilt Bakımı Rutinini Tahmin Edelim!
Eğlenceli bir Onedio testi daha! Testimizde seninle ilgili birkaç şey öğrenip nasıl bir cilt bakımı rutinine sahip olduğunu öğreneceğiz.
Sonuçları öğrenmek istiyorsan sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Dürüst ol: Sabah alarmını kaç kez erteliyorsun?
2. Peki uyandıktan sonra yaptığın ilk iş ne oluyor?
3. Hadi kalk, ayılma vakti! Kahveni nasıl alırsın?
4. Devam edelim! Objektif bir şekilde yakın çevren seni nasıl tanımlıyor?
5. Sana sınırsız kaynak verilecek ama hayatının sonuna kadar tek bir hobi ile uğraşmak zorunda kalacaksın. Bunlardan hangisini seçerdin?
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