Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Bize Kendinden Bahset, Cilt Bakımı Rutinini Tahmin Edelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Cilt Bakımı Rutinini Tahmin Edelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 19:01

Eğlenceli bir Onedio testi daha! Testimizde seninle ilgili birkaç şey öğrenip nasıl bir cilt bakımı rutinine sahip olduğunu öğreneceğiz.

Sonuçları öğrenmek istiyorsan sorular hemen aşağıda. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dürüst ol: Sabah alarmını kaç kez erteliyorsun?

2. Peki uyandıktan sonra yaptığın ilk iş ne oluyor?

3. Hadi kalk, ayılma vakti! Kahveni nasıl alırsın?

4. Devam edelim! Objektif bir şekilde yakın çevren seni nasıl tanımlıyor?

5. Sana sınırsız kaynak verilecek ama hayatının sonuna kadar tek bir hobi ile uğraşmak zorunda kalacaksın. Bunlardan hangisini seçerdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kişisel bakım ürünlerinin hangisi için "Bundan asla vazgeçmem!" dersin?

6. Kişisel bakım ürünlerinin hangisi için "Bundan asla vazgeçmem!" dersin?

7. Tahminimizce rahatına düşkün birisin. 🤓 Kendini evin hangi köşesinde rahat hissediyorsun?

8. Son soruya geldik! Bir günü sadece kendine ayıracaksın diyelim. O gün ilk işin ne olur?

Senin cilt bakımı rutinin temel aşamalardan oluşuyor!

Görünüşe göre cilt bakımında sadeliğe önem veriyorsun ve temel adımlarla cilt bakımı rutinini tamamlıyorsun. Cilt tipine uygun bir tonik ve temizleyici, ardından nemlendirici ile cilt bakımı rutinini tamamlıyorsun. Cildinin çok fazla ürüne ihtiyacı yok diye düşünüyorsun ama arada kağıt maske kullanarak kendini şımarttığını söyleyebiliriz! 😛

Senin cilt bakımı rutinin hassas ve detaylı!

Cildine özel ilgi göstermeyi seviyorsun ve her adımda ne kullandığına dikkat ediyorsun. Günlük cilt bakımı rutinin hassas bir temizleyici, özel bir serum, özenle seçilmiş bir nemlendirici ve kesinlikle yüksek korumalı bir güneş kremi içeriyor. Yatmadan önce bir gece kremi veya maske uygulayarak cildinin gece boyunca iyileşmesine yardımcı oluyorsun.

Senin cilt bakımı rutinin olabildiğince pratik ve hızlı!

Senin için cilt bakımı önemli ancak yoğun bir yaşam tarzın var ve zamanın kısıtlı. Bu yüzden cilt bakımı rutininde her an işine yarayabilecek ürünler barındırmaya özen gösteriyorsun. Temizleyici ve nemlendirici, bazen de haftada 2 kez yaptığın peeling ile cilt bakımı rutinini tamamlıyorsun. Rutinin pratik, bu da senin hızlı yaşadığın hayata uyum sağlıyor diyebiliriz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın