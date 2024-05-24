Bize Kendinden Bahset, Cilt Bakımı Rutinini Tahmin Edelim!

Senin için cilt bakımı önemli ancak yoğun bir yaşam tarzın var ve zamanın kısıtlı. Bu yüzden cilt bakımı rutininde her an işine yarayabilecek ürünler barındırmaya özen gösteriyorsun. Temizleyici ve nemlendirici, bazen de haftada 2 kez yaptığın peeling ile cilt bakımı rutinini tamamlıyorsun. Rutinin pratik, bu da senin hızlı yaşadığın hayata uyum sağlıyor diyebiliriz.