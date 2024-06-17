Bize Karakterinden Bahset, Sana Dövme Önerelim!
Bize Karakterinden Bahset, Sana Dövme Önerelim!
Dövme yapmak istiyorsun ama nsıl bir dövme yaptıracağın konusunda kararsız kalıyorsan doğru yerdesin! Karakterine göre sana severek taşıyabileceğin bir dövme önereceğiz.
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1. İlk soru! Çok mutlu olduğun bir durum karşısında mutluluğunu nasıl belli edersin?
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2. Peki seni sinir eden bir durum karşısında nasıl bir tavır takınırsın?
3. Devam edelim! Partnerine sevgini nasıl belli ediyorsun?
4. Hımm, güzel! Çok yorgun olduğun bir gün dinlenmek için neye başvurursun?
5. Bir arkadaşın seni doğum günü sürprizi olarak bir etkinliğe davet ediyor diyelim. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
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