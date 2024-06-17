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Bize Karakterinden Bahset, Sana Dövme Önerelim!

etiket Bize Karakterinden Bahset, Sana Dövme Önerelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 19:01

Dövme yapmak istiyorsun ama nsıl bir dövme yaptıracağın konusunda kararsız kalıyorsan doğru yerdesin! Karakterine göre sana severek taşıyabileceğin bir dövme önereceğiz.

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1. İlk soru! Çok mutlu olduğun bir durum karşısında mutluluğunu nasıl belli edersin?

2. Peki seni sinir eden bir durum karşısında nasıl bir tavır takınırsın?

3. Devam edelim! Partnerine sevgini nasıl belli ediyorsun?

4. Hımm, güzel! Çok yorgun olduğun bir gün dinlenmek için neye başvurursun?

5. Bir arkadaşın seni doğum günü sürprizi olarak bir etkinliğe davet ediyor diyelim. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

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6. Çok sevdiğin bir kurgu karakteriyle bir gün geçirme şansın olsa kimi seçersin?

7. Bir hafta sonu boyunca istediğin bir sanat dalında ustalaşabileceğini bilsen neyi seçerdin?

8. Son sorudayız! Bir sanat eseri yaratmak için sınırsız malzemeye sahipsin diyelim. Ne yaparsın?

Minik bir dalga dövmesi!

Minik bir dalga dövmesi!

Görünüşe göre deniz ve okyanusların huzurunu ve sürekli hareketini seviyorsun. Bu yüzden minimal bir dalga dövmesi tam sana göre! Bu dövme, denizin huzurunu her daim yanında taşımanı sağlayacak. Küçük ama anlamlı bu dalga, hayatın akışını ve doğanın gücünü temsil ediyor. Umarız sana ilham olur ve bu dövmeyi yaptırdığın zaman büyük bir keyifle taşırsın!

Minimal bir dağ dövmesi!

Minimal bir dağ dövmesi!

Doğanın gücünü ve dinginliğini seven biri olduğunu görüyoruz. Minimal bir dağ silueti dövmesi, senin için mükemmel bir tercih. Eğer doğa ile iç içe isen bu dövme seni yansıtacak, bundan eminiz. Dağlar, senin kararlılığını ve içsel gücünü temsil edecek. Umarız sana ilham olur ve bu dövmeyi yaptırdığın zaman büyük bir keyifle taşırsın!

Minimal bir lotus çiçeği dövmesi!

Minimal bir lotus çiçeği dövmesi!

İç huzurunu arayan ve meditasyonla ilgilenen biri isen bu dövme tam anlamıyla sana göre olacak! Lotus çiçeği, yeniden doğuş ve saf güzelliği simgeler. Zarif ve anlamlı bu dövme, senin içsel huzurunu ve denge arayışını yansıtacak. Bu estetik ve derin anlamlı dövmeyle ruhunun güzelliğini vücudunda taşıyabilirsin. Umarız sana ilham olur ve bu dövmeyi yaptırdığın zaman büyük bir keyifle taşırsın!

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