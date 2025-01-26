Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Bize Gece Rutinini Anlat, Ne Kadar İyi Uyuduğunu Tahmin Edelim!

etiket Bize Gece Rutinini Anlat, Ne Kadar İyi Uyuduğunu Tahmin Edelim!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 19:31

Gece yatmadan önce yapılan şeylerin uyku üzerinde etkisi olur. Yediğimiz yemek, konuştuğumuz konular ve içinde bulunduğumuz ortam gibi birçok etkenden bahsediyoruz... Tüm bunları hesaba katarak ne kadar iyi uyuduğunuza bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yatmadan önce mavi ışığa maruz kalmak uykuyu olumsuz etkiler. Yatmadan kaç saat önce elektronik cihazları bırakıyorsun?

2. Peki, uyumadan hemen önce bir şeyler yer misin?

3. Yattığın odayı betimlemeni isteyeceğim. Sıcaklığı ve karanlığı konusunda hassas mısın?

4. Kahve sevenlerden misin? Yatmadan önce ne kadar kafein tüketirsin?

5. Yatağa girer girmez uykuya dalabiliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Uyku sırasında sık sık uyanma gibi bir durumun var mı?

7. Sabahları alarm olmadan istediğin saatlerde uyanabilir misin?

8. Fantastik, dramatik... Her türlü rüya görürüz. Bu rüyaları hatırlar mısın?

Rahat ve verimli bir uyku çekiyorsun!

Gece yatmadan önce yaptıkların sayesinde verimli bir şekilde uyuyorsun. Yatmadan önce elektronik aletleri bir kenara bırakman sayesinde düşüncelerine odaklanabilirsin. Bu odaklanma sırasında farkına varmadan rahat bir uykuya geçiş yaparsın. Ayrıca yatmadan önce kafein tüketmediğin ve yemek yemediğin uyumanı engelleyecek bir etmenle karşılaşmazsın. Bu rahat uyku esnasında beyninde dönen tüm rüyaları hatırlarsın. Bu da uyandığında farklı bir şekilde hissetmeni sağlar. Çok iyi bir uyku çekiyorsun!

Tam olarak verimli olmasa da iyi bir uyku çekiyorsun!

Bazı özel günlerde gece rutinlerin değişebiliyor. Geç saatlerde yapılan film izleme gibi aktivitelerden dolayı yemek yeme ya da bir şeyler içime devreye girer. Böyle gecelerde rahat bir uyku çekemiyor olabilirsin. Ayrıca uykuya dalmadan hemen önce elinde telefonun olması uyku verimini azaltır. Ama uyku problemin yok. Ortamını sağlayarak daha rahat bir uykuya hazır hale gelebilirsin. Böylece rüyaları detaylı bir şekilde hatırlarsın!

Rahat ve verimli bir uyku çekemiyorsun!

Gece rutinin seni rahat uykudan uzak tutuyor. Ortamını uygun hale getirebilirsin. Karanlık olan ve sıcaklığı seni rahatsız etmeyen bir oda ayarlamakla başlayabilirsin. Yatmadan önce yemek yemek mideyi bozabilir, bu da uykunun bölünmesine neden olur. Kafein etki etmiyor gibi gelse de kana karışarak uykuya dalmanı engelleyebilir. Tüm bunları sağlıklı bir hale getirerek verimli uykuya geçiş yapabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın