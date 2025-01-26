Bize Gece Rutinini Anlat, Ne Kadar İyi Uyuduğunu Tahmin Edelim!
Bize Gece Rutinini Anlat, Ne Kadar İyi Uyuduğunu Tahmin Edelim!
Gece yatmadan önce yapılan şeylerin uyku üzerinde etkisi olur. Yediğimiz yemek, konuştuğumuz konular ve içinde bulunduğumuz ortam gibi birçok etkenden bahsediyoruz... Tüm bunları hesaba katarak ne kadar iyi uyuduğunuza bakalım!
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1. Yatmadan önce mavi ışığa maruz kalmak uykuyu olumsuz etkiler. Yatmadan kaç saat önce elektronik cihazları bırakıyorsun?
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2. Peki, uyumadan hemen önce bir şeyler yer misin?
3. Yattığın odayı betimlemeni isteyeceğim. Sıcaklığı ve karanlığı konusunda hassas mısın?
4. Kahve sevenlerden misin? Yatmadan önce ne kadar kafein tüketirsin?
5. Yatağa girer girmez uykuya dalabiliyor musun?
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6. Uyku sırasında sık sık uyanma gibi bir durumun var mı?
7. Sabahları alarm olmadan istediğin saatlerde uyanabilir misin?
8. Fantastik, dramatik... Her türlü rüya görürüz. Bu rüyaları hatırlar mısın?
Rahat ve verimli bir uyku çekiyorsun!
Tam olarak verimli olmasa da iyi bir uyku çekiyorsun!
Rahat ve verimli bir uyku çekemiyorsun!
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