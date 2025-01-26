Bize Gece Rutinini Anlat, Ne Kadar İyi Uyuduğunu Tahmin Edelim!

Bazı özel günlerde gece rutinlerin değişebiliyor. Geç saatlerde yapılan film izleme gibi aktivitelerden dolayı yemek yeme ya da bir şeyler içime devreye girer. Böyle gecelerde rahat bir uyku çekemiyor olabilirsin. Ayrıca uykuya dalmadan hemen önce elinde telefonun olması uyku verimini azaltır. Ama uyku problemin yok. Ortamını sağlayarak daha rahat bir uykuya hazır hale gelebilirsin. Böylece rüyaları detaylı bir şekilde hatırlarsın!