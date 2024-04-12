Bize Bakım Rutinini Anlat, Hangi Dizi Karakterine Benzediğini Söyleyelim!

Her cilt farklıdır ve bu yüzden farklı bakım rutinlerine ihtiyaç duyar. Kullandığın nemlendirici, asitler ve hatta yüzünü nasıl kuruladığın bile cilt tipine göre değişkenlik gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi bu sefer de eğlenceli bir test ile karşındayız! Cilt bakım rutinine göre hangi dizi karakteri olduğunu öğrenmek ister misin? Cevabın 'Evet!' ise haydi teste!