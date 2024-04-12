Bize Bakım Rutinini Anlat, Hangi Dizi Karakterine Benzediğini Söyleyelim!
Bize Bakım Rutinini Anlat, Hangi Dizi Karakterine Benzediğini Söyleyelim!
Her cilt farklıdır ve bu yüzden farklı bakım rutinlerine ihtiyaç duyar. Kullandığın nemlendirici, asitler ve hatta yüzünü nasıl kuruladığın bile cilt tipine göre değişkenlik gösteriyor.
Her zaman olduğu gibi bu sefer de eğlenceli bir test ile karşındayız! Cilt bakım rutinine göre hangi dizi karakteri olduğunu öğrenmek ister misin? Cevabın 'Evet!' ise haydi teste!
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1. Sabah ilk uyandığında cildine ilk ne yaparsın?
2. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
3. Cildine kullandığın toniğin nasıl olması senin için önemli?
4. Kullandığın serumlarda şu bileşenlerden hangisi en çok yer alıyor?
5. Cildi nemlendirmek de bütün adımlar kadar önemli. Peki kullandığın nemlendiricinin yapısı nasıl?
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6. Güneş koruyucunu ne sıklıkta kullanıyorsun diye sorsak?
7. Haftalık veya aylık olarak şu bakımlardan hangisini uyguluyorsun?
8. Son soruya geldik! Cilt bakım rutininde şu ürünlerden hangisi olmazsa olmaz?
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