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Bize Bakım Rutinini Anlat, Hangi Dizi Karakterine Benzediğini Söyleyelim!

etiket Bize Bakım Rutinini Anlat, Hangi Dizi Karakterine Benzediğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 16:02

Her cilt farklıdır ve bu yüzden farklı bakım rutinlerine ihtiyaç duyar. Kullandığın nemlendirici, asitler ve hatta yüzünü nasıl kuruladığın bile cilt tipine göre değişkenlik gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi bu sefer de eğlenceli bir test ile karşındayız! Cilt bakım rutinine göre hangi dizi karakteri olduğunu öğrenmek ister misin? Cevabın 'Evet!' ise haydi teste!

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1. Sabah ilk uyandığında cildine ilk ne yaparsın?

2. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

2. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

3. Cildine kullandığın toniğin nasıl olması senin için önemli?

4. Kullandığın serumlarda şu bileşenlerden hangisi en çok yer alıyor?

5. Cildi nemlendirmek de bütün adımlar kadar önemli. Peki kullandığın nemlendiricinin yapısı nasıl?

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6. Güneş koruyucunu ne sıklıkta kullanıyorsun diye sorsak?

6. Güneş koruyucunu ne sıklıkta kullanıyorsun diye sorsak?

7. Haftalık veya aylık olarak şu bakımlardan hangisini uyguluyorsun?

8. Son soruya geldik! Cilt bakım rutininde şu ürünlerden hangisi olmazsa olmaz?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Gossip Girl'den Blair Waldorf!

Blair Waldorf gibi sen de her detayı düşünen, mükemmellik peşinde koşan bir tipsin. Cilt bakımında seçici davranıyor, sadece en iyilerini seçiyorsun. Her adımı büyük bir dikkatle uygulamak senin işin. Eğer bakım rutinin Blair kadar titizse, demek ki sen de standartları yüksek tutan, kendinden emin birisin. Yani kısacası sen işini biliyorsun!'

The Big Bang Theory'den Penny!

Penny dışa dönük, arkadaş canlısı ve rahat bir karakterdir. Kendine özgü tarzı ve bakım rutini, pratik ve spontane adımlar içeriyor. Güzelliğin doğallıktan geldiğine inanan Penny gibi sen de fazla karmaşık olmayan ama etkili ve kendine has yöntemlerden oluşan bir cilt bakım rutinin var demektir!

Friends'ten Phoebe!

Özgün, doğaya yakın ve tam bir yaratıcı ruha sahipsin demek! Ev yapımı maskeler ve doğal ürünler senin rutininden eksik olmuyor. Phoebe gibi eğer sen de doğallık ve basitlikten yanaysan, kendine özgür bir cilt bakım rutini yaratmaktan çekinmiyorsun demektir!

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