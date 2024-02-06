Bir Sokak Röportajında "Okumuş, Kültürlü Bir İnsanım" Diyen Kadın Ülkeyi 80 Yıl CHP'nin Yönettiğini Söyledi

Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın en etkili yollarından biri. Her yaştan ve her kesimden insanın düşüncelerini, görüşlerini ve hislerini doğrudan aktarabilme imkanı buluyor. Fakat aynı zamanda oldukça ilginç ve kafa karıştıran anlar da yaşanabiliyor.