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Bir Sokak Röportajında "Okumuş, Kültürlü Bir İnsanım" Diyen Kadın Ülkeyi 80 Yıl CHP'nin Yönettiğini Söyledi

Bir Sokak Röportajında "Okumuş, Kültürlü Bir İnsanım" Diyen Kadın Ülkeyi 80 Yıl CHP'nin Yönettiğini Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 20:14

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Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın en etkili yollarından biri. Her yaştan ve her kesimden insanın düşüncelerini, görüşlerini ve hislerini doğrudan aktarabilme imkanı buluyor. Fakat aynı zamanda oldukça ilginç ve kafa karıştıran anlar da yaşanabiliyor.

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Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalının mikrofonuna konuşan bir kadın ülkeyi 80 yıl boyunca CHP'nin yönettiğini iddia etti.

Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalının mikrofonuna konuşan bir kadın ülkeyi 80 yıl boyunca CHP'nin yönettiğini iddia etti.

Okumuş ve kültürlü bir insan olduğunu belirten 43 yaşındaki kadın "80 yıl CHP'yi denedik. Sömürdüler bizi." dedi.

Okumuş ve kültürlü bir insan olduğunu belirten 43 yaşındaki kadın "80 yıl CHP'yi denedik. Sömürdüler bizi." dedi.

İşte o röportaj;

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