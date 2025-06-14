Bir Sanat Galerisinde Swarovski Kaplı "Van Gogh" İsimli Sandalye Bir Ziyaretçinin Üzerine Oturmasıyla Kırıldı

Müze ziyaretlerinde dikkat unsurunun büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekir. Müzeler, tarih ve kültür hazinelerinin sergilendiği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özel mekanlardır. Müzelerdeki eserler genellikle paha biçilemez değerde ve yerine konulması imkansızdır. Bu yüzden, bu eserlere zarar vermemek ve onları korumak için dikkatli olmamız gerekir. Fakat elbette pek çok müze ve sergide beklenmedik kazalar yaşanabiliyor.

İtalya'daki bir müzede sergilenen sandalye bir ziyaretçinin üzerine oturmaya çalışmasıyla kırıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.