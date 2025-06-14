Bir Sanat Galerisinde Swarovski Kaplı "Van Gogh" İsimli Sandalye Bir Ziyaretçinin Üzerine Oturmasıyla Kırıldı

Müze ziyaretlerinde dikkat unsurunun büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekir. Müzeler, tarih ve kültür hazinelerinin sergilendiği, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özel mekanlardır. Müzelerdeki eserler genellikle paha biçilemez değerde ve yerine konulması imkansızdır. Bu yüzden, bu eserlere zarar vermemek ve onları korumak için dikkatli olmamız gerekir. Fakat elbette pek çok müze ve sergide beklenmedik kazalar yaşanabiliyor.
İtalya'daki bir müzede sergilenen sandalye bir ziyaretçinin üzerine oturmaya çalışmasıyla kırıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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İtalya'daki sanat galerisinde sergilenen, ünlü İtalyan sanatçı Nicola Bolla'nın tasarladığı ve adını dünyaca ünlü ressam Van Gogh'dan alan bir sandalye, bir ziyaretçinin üzerine oturması sonucunda kırıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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