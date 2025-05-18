Bir Plastik Cerrah Sosyal Medyada Gördüğümüz Güzellik Trendlerini Puanladı

Sosyal medya platformlarında her gün çeşitli güzellik uygulamaları görüyoruz. Pek çok kullanıcısının, birbirinden farklı ve göz alıcı güzellik rutinleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak, bu uygulamaların ne kadar etkili olduğu veya hangi uygulamaların doğru olduğu konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle, sosyal medya üzerinden sunulan güzellik uygulamalarının etkinliği ve doğruluğu konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Bir plastik cerrah bu popüler uygulamaları 10 üzerinden puanladığı bir video paylaştı. Video, bu konuda pek çok kişiyi aydınlattı.