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Bir Plastik Cerrah Sosyal Medyada Gördüğümüz Güzellik Trendlerini Puanladı

Bir Plastik Cerrah Sosyal Medyada Gördüğümüz Güzellik Trendlerini Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 13:36

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Sosyal medya platformlarında her gün çeşitli güzellik uygulamaları görüyoruz. Pek çok kullanıcısının, birbirinden farklı ve göz alıcı güzellik rutinleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak, bu uygulamaların ne kadar etkili olduğu veya hangi uygulamaların doğru olduğu konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle, sosyal medya üzerinden sunulan güzellik uygulamalarının etkinliği ve doğruluğu konusunda dikkatli olmak gerekiyor. 

Bir plastik cerrah bu popüler uygulamaları 10 üzerinden puanladığı bir video paylaştı. Video, bu konuda pek çok kişiyi aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIt5is...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya platformları güzellik ve bakım konusunda bilgi edinmek için kullanılabilirken, aynı zamanda yanıltıcı bilgilerin de yayılmasına yol açabiliyor.

Sosyal medya platformları güzellik ve bakım konusunda bilgi edinmek için kullanılabilirken, aynı zamanda yanıltıcı bilgilerin de yayılmasına yol açabiliyor.

Dönem dönem fazlaca övülen bazı uygulamaların, üzerinden zaman geçtikten sonra aslında hatalı ya da oldukça zararlı olduğunu öğrenebiliyoruz. Bazıları için sonuçları oldukça ciddi olabiliyor. Bu nedenle, bir güzellik uygulamasını denemeden önce, bu uygulamanın etkinliği ve güvenilirliği konusunda detaylı bir araştırma yapmak önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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