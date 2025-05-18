Jinekolog Burcu Akdağ'ın “Tuvaletten HPV Kapılır mı?” Sorusuna Verdiği Yanıt Kafaları Karıştırdı

Jinekolog Burcu Akdağ'ı uzman olduğu alanda verdiği bilgiler ve aydınlatıcı uyarılar ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi bu konuda en güvenilen isimlerden biri. Fakat son olarak katıldığı programda bir soruya verdiği yanıt kafaları karıştırdı.

Burcu Akdağ'a, herkesin merak ettiği “Tuvaletten HPV kapılır mı?” sorusu soruldu. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Akdağ “Bu tuvalet olayı, genelde ilişkileri yok etmemek için biz doktorların kimi zaman başvurduğu masum bir yalandır.” dedi.