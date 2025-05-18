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Akımı Profesyonel Hale Getirdiler: Bir Koro Şefi Koristlerini Seslerinden Tanımaya Çalıştı

Akımı Profesyonel Hale Getirdiler: Bir Koro Şefi Koristlerini Seslerinden Tanımaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 12:07

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Birçok anne veya öğretmen, çocuklarının seslerini kalabalık bir grup içinde bile ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Hatta bu yetenek son dönemde bir sosyal medya akımına dönüştü. Anneler ve öğretmenler bir sandalyeye oturarak, arkalarından seslenen çocukların kim olduğunu ya da hangisinin kendi çocuğu olduğunu anlamaya çalıştı. 

Bu akım, bir koro şefi tarafından profesyonel bir seviyeye taşındı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Koro şefi, şarkılarını seslendiren öğrencilerini seslerinden tanımaya çalıştı.

Koro şefi, şarkılarını seslendiren öğrencilerini seslerinden tanımaya çalıştı.

Neredeyse hepsini tanıyabilen şefin o videosu, dinleyenler bir müzik ziyafeti de yaşattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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