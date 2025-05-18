Akımı Profesyonel Hale Getirdiler: Bir Koro Şefi Koristlerini Seslerinden Tanımaya Çalıştı

Birçok anne veya öğretmen, çocuklarının seslerini kalabalık bir grup içinde bile ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Hatta bu yetenek son dönemde bir sosyal medya akımına dönüştü. Anneler ve öğretmenler bir sandalyeye oturarak, arkalarından seslenen çocukların kim olduğunu ya da hangisinin kendi çocuğu olduğunu anlamaya çalıştı.

Bu akım, bir koro şefi tarafından profesyonel bir seviyeye taşındı.