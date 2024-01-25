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Bir Domuzu Seslendiren Türbanlı Sanatçıya Gelen Eleştiriler Sinirlerinizi Zıplatacak

Bir Domuzu Seslendiren Türbanlı Sanatçıya Gelen Eleştiriler Sinirlerinizi Zıplatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 13:37

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Televizyon ekranlarının yakından takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'domuz' sahnesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. Domuzlu duvar kağıtlarının sökülmesini isteyen evin annesi Pembe'ye eleştiri yağmıştı. Gelin görün ki Kızılcık Şerbeti'nin bu sahnesi, gerçek olmaya başladı.

Türbanlı bir seslendirme sanatçısının domuzu seslendirdiği anlara sinirlerinizi zıplatacak yorumlar yapıldı.

Kaynak: https://twitter.com/XilourisEfe/statu...
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'domuz' sahnesi sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'domuz' sahnesi sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Doğa'nın aldığı domuzlu duvar kağıtları, evin annesi Pembe tarafından 'haram' olduğu gerekçesiyle sökülmüştü. Pembe'nin bu hareketi, birçok izleyicinin tepkisini çekmiş, domuz üzerine bir tartışma başlamıştı.

Gelin görün ki domuz sahnesi sadece bir senaryo olmanın ötesine geçti.

Gelin görün ki domuz sahnesi sadece bir senaryo olmanın ötesine geçti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, domuzlu kalemine yazılan bu notu paylaşmış, arkadaşının tepki gösterdiğini söylemişti.

Söz konusu olaya tepkiler büyürken yeni bir domuz vakası daha yaşandı.

Hatice Asan adındaki başarılı seslendirme sanatçısı, bir domuzu seslendirdiği anları paylaştı;

Dublaj olup olmadığını ayırt bile edemediğiniz bu başarılı seslendirme, maalesef birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Dublaj olup olmadığını ayırt bile edemediğiniz bu başarılı seslendirme, maalesef birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Bugüne kadar birçok animasyon karakterini başarıyla seslendiren Hatice Asan'ın bu videosuna birbirinden çirkin yorumlar geldi.

Domuz seslendirmenin yanlış olduğunu söyleyenlerden,

Domuz seslendirmenin yanlış olduğunu söyleyenlerden,
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Domuzu şeker gösterme çabası olduğunu söyleyenlere...

Domuzu şeker gösterme çabası olduğunu söyleyenlere...

Özellikle de müslüman bir kadının bunu yapması 'utanmıyor musun?' denilerek eleştirildi.

Özellikle de müslüman bir kadının bunu yapması 'utanmıyor musun?' denilerek eleştirildi.

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Neyse ki başarılı ses sanatçımıza destek olan kişiler de bir hayli fazlaydı.

Neyse ki başarılı ses sanatçımıza destek olan kişiler de bir hayli fazlaydı.

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