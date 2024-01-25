Bir Domuzu Seslendiren Türbanlı Sanatçıya Gelen Eleştiriler Sinirlerinizi Zıplatacak

Kaynak: https://twitter.com/XilourisEfe/statu...
Televizyon ekranlarının yakından takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'domuz' sahnesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. Domuzlu duvar kağıtlarının sökülmesini isteyen evin annesi Pembe'ye eleştiri yağmıştı. Gelin görün ki Kızılcık Şerbeti'nin bu sahnesi, gerçek olmaya başladı.
Türbanlı bir seslendirme sanatçısının domuzu seslendirdiği anlara sinirlerinizi zıplatacak yorumlar yapıldı.
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'domuz' sahnesi sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açmıştı.
Gelin görün ki domuz sahnesi sadece bir senaryo olmanın ötesine geçti.
Hatice Asan adındaki başarılı seslendirme sanatçısı, bir domuzu seslendirdiği anları paylaştı;
Dublaj olup olmadığını ayırt bile edemediğiniz bu başarılı seslendirme, maalesef birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı.
Domuz seslendirmenin yanlış olduğunu söyleyenlerden,
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Domuzu şeker gösterme çabası olduğunu söyleyenlere...
Özellikle de müslüman bir kadının bunu yapması 'utanmıyor musun?' denilerek eleştirildi.
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Neyse ki başarılı ses sanatçımıza destek olan kişiler de bir hayli fazlaydı.
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